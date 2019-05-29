32-й тур Премьер-лиги: расписание и где смотреть

В чемпионате Украины по футболу 29-30 мая пройдут заключительные матчи розыгрыша Премьер-лиги.
32-й тур первенства интересен лишь борьбой за выживание, которую между собой ведут одесский "Черноморец" и столичный "Арсенал-Киев".
Увидеть поединки игрового дня можно будет на телеканалах "Футбол 1" и "Футбол 2". Вашему вниманию расписание матчей.
Премьер-лига. 32 тур
29 мая (среда)
17:00. "Черноморец" – "Десна", "Футбол 2"
Одесса, стадион "Черноморец"
Главный арбитр: Николай Балакин
17:00. "Ворскла" – "Олимпик", "Футбол 1"
Полтава, стадион имени Алексея Бутовского
Главный арбитр: Анатолий Абдула
17:00. "Арсенал-Киев" – "Карпаты"
Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского
Главный арбитр: Ярослав Козык
30 мая (четверг)
17:00. "Мариуполь" – "Заря", "Футбол 1"
Мариуполь, стадион имени Владимира Бойко
Главный арбитр: Виктор Копиевский
19:30. "Львов" – "Шахтер", "Футбол 1"
Львов, стадион "Украина"
Главный арбитр: Максим Козыряцкий
19:30. "Александрия" – "Динамо", "Футбол 2"
Александрия, стадион "Ника"
Главный арбитр: Юрий Можаровский
Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич отреагировал на чемпионство донецкого "Шахтера".
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