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32-й тур Премьер-лиги: расписание и где смотреть

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В чемпионате Украины по футболу 29-30 мая пройдут заключительные матчи розыгрыша Премьер-лиги.

32-й тур первенства интересен лишь борьбой за выживание, которую между собой ведут одесский "Черноморец" и столичный "Арсенал-Киев".

Увидеть поединки игрового дня можно будет на телеканалах "Футбол 1" и "Футбол 2". Вашему вниманию расписание матчей.

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Премьер-лига. 32 тур

29 мая (среда)

17:00. "Черноморец" – "Десна", "Футбол 2"
Одесса, стадион "Черноморец"
Главный арбитр: Николай Балакин

17:00. "Ворскла" – "Олимпик", "Футбол 1"
Полтава, стадион имени Алексея Бутовского
Главный арбитр: Анатолий Абдула

17:00. "Арсенал-Киев" – "Карпаты"
Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского
Главный арбитр: Ярослав Козык

30 мая (четверг)

17:00. "Мариуполь" – "Заря", "Футбол 1"
Мариуполь, стадион имени Владимира Бойко
Главный арбитр: Виктор Копиевский

19:30. "Львов" – "Шахтер", "Футбол 1"
Львов, стадион "Украина"
Главный арбитр: Максим Козыряцкий

19:30. "Александрия" – "Динамо", "Футбол 2"
Александрия, стадион "Ника"
Главный арбитр: Юрий Можаровский

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич отреагировал на чемпионство донецкого "Шахтера".

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Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Тема
Премьер-лига Украины
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Макарова Мария
Макарова Мария
Мoя 6лагoдарноcть тем, ктo пoказaл мнe сaйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁dzvds3x Пpоcто прoйдя опроc пoлучилa пoчти полyгодовую зарплатy)) Пользyйтeсь, покa eще еcть возможнoсть=)
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