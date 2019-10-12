Три причины, которые заставляют Шевченко отрицать выход Украины на Евро-2020 после победы над Литвой

"Я не согласен, что победа над Литвой выводит нас на Евро-2020" - Андрей Шевченко уже устал опровергать слова о досрочном выходе Украины на ЧЕ. Хотя сборная на 99 процентов уже там.

Победа над Литвой действительно практически вывела нашу команду на Евро, и помешать этому может только два поражения "сине-желтых" от Португалии и Сербии, причем последним для этого надо выиграть у нас больше 5:0. Чисто абсурдный сценарий, согласитесь. Однако вся сборная Украины показательно отказывается верить в это. И правильно делает.

Матч с Литвой в Харькове действительно был важнее, чем с Португалией, но только с турнирной точки зрения. В остальном же "главным номером" остается домашняя игра с португальцами в Киеве. И ее Шевченко с командой тоже хотят выиграть не меньше, чем матч с Литвой. Да, сейчас это возможно, но со множеством нюансов.

Сборная Украины dynamo.kiev.ua

Прежде всего тренер Украины так рьяно отбивался от "99-процентных поздравлений" для того, чтобы не допустить ментального "обвала" команды. За 3 года у руля "сине-желтых" тренеру удалось буквально перевоспитать команду - его сборная уже не боится имени соперника и не смотрит на табло, а уверенно играет в свой футбол и борется за победу. Добывает победу благодаря своим силам, а не слабости соперника.

Но победа над Литвой уже слишком искушает, чтобы наконец-то порадоваться и допустить расслабленность. А Португалии этого будет предостаточно, чтобы "окунуть в холодную" воду Украину на "Олимпийском". Поэтому Шевченко продолжает держать подопечных в строгом графике квалификации под маркой задачи "официально добыть путевку на Евро". Никаких гипотетических раскладов, никакой теоретики, никакой расслабленности - главный матч будет только в понедельник, с Португалией.

Конечно, Украину устроит даже ничья, но важно добыть именно победу. Не столько ради 3-х очков, а сколько ради роста и саморазвития. Команда Шевченко на пороге перехода от звания середняка Европы до участника расширенного элитного клуба. Сборной, на которую Италия или Англия уже не будет смотреть свысока.

Это очень важно в перспективе игры на самом Евро. Это сейчас Шеву и ребят "носят на руках", но эйфория от успешной квалификации пройдет, и после жеребьевки самого ЧЕ именно Шевченко и некоторым игрокам начнут вспоминать провал во Франции. В Украине никто не хочет повторения позора Евро-2016 (3 поражения в 3-х матчах с 0 забитых голов), и вопрос достойного выступления на ЧЕ-2020 будет стоять в первых рядах списка.

Руслан Малиновский стал героем встречи с Литвой и одним из важнейших игроков сборной dynamo.kiev.ua

Вот почему важно не столько одолеть (именно "одолеть" ради 3-х очков), а переиграть сейчас Португалию. Успехи со скромной Литвой и наглым "карликом" Люксембургом - это, конечно, хорошо, но уже не наш козырь. Планка повышается, и надо соответствовать. И Шевченко однажды хорошо дал понять об этом, когда сказал, что даже в случае победы над Литвой сборная будет играть дальше с полной ответственностью и отдачей ради своего имиджа и сохранения лица. Мы только недавно избавились от имиджа позорников Евро-2016 (где выступили хуже Албании, Венгрии или Словакии), но теперь надо не упустить и "закрепить" новый имидж и статус сборной.

Имидж имиджем, но ближе к жеребьевке не поверхность выходит и важность цифр - место в рейтинге и важность посева никто не отменял, и занятое место в группе квалификации теперь существенно влияет на расклады при жеребьевке.

Андрею Шевченко удается вывести Украину на новый уровень dynamo.kiev.ua

Украине очень важно выиграть свою группу, так как наша сборная перед жеребьевкой на данный момент стоит на грани двух корзин - первой и второй. В первой корзине будет 6 лучших (по рейтингу) победителей групп, а во второй - еще 4 "лидера" и две лучших сборных, занявшись 2-е места. Учитывая "зубастость" некоторых соперников из корзины 3 и 4, нам лучше идти на жеребьевку из корзины 1 и в группе ограничить себя от встречи с "топовыми топами" (типа Франции и Испании на данный момент). Вторая же корзина гарантирует нам такую встречу.

От сборной Шевченко кроме достойного выступления в группе ждут и выхода из нее, поэтому стратегическое мышление на жеребьевку выглядит не просто разговорами.

Еще один важный аспект нынешней жизни сборной - отношения и взаимодействия с болельщиками. Если вспомнить события 3-летней давности, то сразу на первый план выходит масса критики назначения Шевченко на пост главного тренера сборной. А дальше - неоднозначный отбор на ЧМ-2018 в России, куда выход Украины по многим аспектам был нежелательным (хотя выигрывать на поле в матчах отбора хотелось каждый раз). Затем - тревожные ожидания старта отбора ЧЕ-2020. И только сейчас, в квалификации отбора на Евро-2020, Шеву наконец-то по-настоящему приняли как вождя этой команды, который реально делает дело и может вести команду к лучшему.

Андрей Шевченко

Да, признание Шевченко трибунами "Арены-Львов" не выглядит чем-то особенным. А вот уже которое подряд скандирование "Шева, Шева" в Харькове (где его "Динамо" всегда было дальше, чем "Металлист" или "Шахтер") говорит о многом. На игре с Литвой болельщик дважды почтили Шевченко, и в целом уже все украинские фанаты готовы терпеть нюансы и простить ему и ФФУ разные огрехи. Даже билеты по паспортам (что в фанатской среде не воспринимается до сих пор) и схему с продажей билетов "на Португалию - через Литву".

К слову, по некоторой информации сразу 2-3 тысячи человек (не из Харькова) взяли билеты на игру с Литвой ради возможности быстрее купить пропуска на Португалию. Именно поэтому в пятничный вечер трибуны "Металлиста" немного сияли проплешинами. Но какой была послематчевая благодарность и перфоманс - это та самая настоящая здоровая поддержка фанатов, которая нужна каждой команде.

После матча с Литвой фанаты в Харькове устроили сборной настоящий праздник

Так все и стекается к понедельничному вечеру 14 октября на НСК "Олимпийский". Важный результат 3-х летней работы Шевченко нам менталитетом команды, турнирная важность, уважение болельщиков и даже намерение доказать, что лидерство Украины в группе - не случайность или подарок Португалии.

Так что да - мы еще не на Евро, для этого остался действительно один шаг. И когда он будет успешно сделан, тогда наконец-то можно открыть бутылку шампанского и отпраздновать попадание на ЧЕ. Попадание в виде новой команды с совсем другим восприятием и ожиданиями, нежели на Евро-2016 во Франции.

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