284 дня отдыха после Киева: как Зидан вернулся в "Реал"

26 мая 2018 года Зинедину Зидана и его звездным подопечным аплодировали переполненные трибуны киевского НСК "Олимпийский". "Реал" в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов под руководством этого талантливого наставника. Такого успеха не добивался ни один тренер в истории. В решающем матче испанцы победили (3:1) англичан из "Ливерпуля", сделав это легко и изящно. Это был 13-й (!) триумф мадридского гранда в финалах самого престижного клубного турнира Европы.

Звание лучшего клубного тренера мира 2018 года вновь удостоился наставник "Реала" Зинедин Зидан. В традиционном опросе француз, набрав 296 баллов, с огромным отрывом оставил позади себя наставника "Ливерпуля" немца Юргена Клоппа (109) и тренера "Манчестер Сити" испанца Хосепа Гвардиолу (105).

Новости Роналду установил исторический рекорд Лиги чемпионов

Пять подопечных Зидана были включены в сборную мира-2018: защитники Марселу, Рамос, Варан, полузащитник Модрич и нападающий Роналду. Хорват Модрич впервые стал обладателем "Золотого мяча", набрав 753 балла, опередив своего одноклубника (уже бывшего) Роналду (478). В списке 30 претендентов на самую престижную индивидуальную награду также были игроки "Реала" Варан, Бензема, Бэйл, Рамос, Иско. В общем, Зидан и его подопечные были в центре внимания любителей футбола многих стран.

"Отпуск" продолжительностью 284 дня

31 мая прошлого года как гром среди ясного неба на пресс-конференции прозвучали слова Зидана: "Я принял решение уйти с поста главного тренера "Реала" и не оставаться у руля команды на следующий сезон. Выбранный момент может показаться странным, однако команде нужны перемены, чтобы продолжать побеждать. Требуется новый тренерский взгляд, поэтому я принял это решение. Но знайте, я люблю "Реал" всем сердцем…"

Вот таким эмоциональным был ответ на это заявление президента "Реала" Флорентино Переса: "Через несколько дней после победы в Лиге чемпионов это очень неожиданное решение, но нам остается лишь принять его с уважением. Хочу поблагодарить Зидана за все то, что он сделал для "Реала". Но я отказываюсь прощаться, лишь говорю "до встречи". Если Зинедину нужен небольшой отдых, он его более чем заслужил". Получается, Перес как в воду глядел уже в мае прошлого года…

Неудачные замены

Зидана на тренерском мостике заменил Хулен Лопетеги, который из-за подписанного предварительного контракта с "Реалом" лишился должности наставника сборной Испании накануне выступления на ЧМ-2018. Впрочем, у Лопетеги не заладилось, к тому же покинул команду Роналду. В итоге, Хулен был отправлен в отставку уже после десяти туров, на смену которому пришел Сантьяго Солари. Но прошло не так много времени, и оказалось, что не по Емеле шапка и в этом случае…

Теперь же в "Реал" вернулся Зидан. Его команде осталось провести в Ла Лиге семь матчей. На данный момент они занимают третье место в таблице, имея 19 побед, 3 ничьи и 9 поражений. На какой позиции окажется "Реал" на финише, ждать осталось недолго. Но одно можно утверждать – этот сезон клуб в свой актив не занесет, и все надежды поклонников команды на следующий. Несомненно, в "Реале" появятся новые известные в футбольном мире футболисты. Испанские СМИ пишут, что Перес планирует потратить на трансферы 350 миллионов евро. Естественно, кого-то продадут в другие клубы, и желающие их приобрести есть.

Будет стимул и у самого Зидана. Теперь он будет получать не 8 миллионов в год, а 16. Даже в сборной Катара, куда его сватали после ухода из "Реала", предлагали "всего" 50 миллионов за 4 года.

А вот как прокомментировал свое возвращение в королевский клуб сам Зинедин: "Я счастлив вернуться домой. Мне нечего добавить: я хочу начать завтра работать, чтобы поднять клуб на его заслуженное место. Мои амбиции и мои эмоции по отношению к клубу у меня никто не отнимет. Я отдам всего себя, чтобы вытащить команду. У меня было несколько предложений, но я не хотел идти в другие клубы. Надо сконцентрироваться на концовке этого сезона и хорошо подготовиться к следующему. У нас с президентом и клубом еще будет время обсудить, что можно сделать. Сегодня главная тема – матчи, которые у нас остались, и которые мы должны провести хорошо".

С возвращением, Зизу, на тренерский мостик "Реала". Успехов твоей команде!

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