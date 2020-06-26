28-й тур УПЛ: календарь, расписание трансляций, таблица

Александр Чеканов Футбол 18:18, 26.06.2020 Обновлено: 18:33, 26.06.2020

В украинской футбольной Премьер-лиге 27-28 июня будут сыграны матчи 28-го тура первенства.

Центральный поединок игрового дня состоится в Чернигове, где местная "Десна" примет киевское "Динамо".

По традиции болельщики смогут увидеть поединки чемпионата на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" и УНИАН. Вашему вниманию полное расписание тура.

Премьер-лига Украины. 28-й тур

27 июня (суббота)

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28 июня (воскресенье)

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Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ сообщили о переносе финала Кубка Украины-2020 из Львова.

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