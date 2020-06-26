28-й тур УПЛ: календарь, расписание трансляций, таблица
В украинской футбольной Премьер-лиге 27-28 июня будут сыграны матчи 28-го тура первенства.
Центральный поединок игрового дня состоится в Чернигове, где местная "Десна" примет киевское "Динамо".
По традиции болельщики смогут увидеть поединки чемпионата на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" и УНИАН. Вашему вниманию полное расписание тура.
Премьер-лига Украины. 28-й тур
27 июня (суббота)
28 июня (воскресенье)Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com
Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ сообщили о переносе финала Кубка Украины-2020 из Львова.