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17 марта • обновлено в 10:47
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275 млн: УЕФА выдвинул неожиданное требование при переносе Евро-2020

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17 марта официально может быть объявлено о переносе Евро-2020 из-за пандемии коронавируса. Однако при этом УЕФА потребует у футбольных клубов и национальных лиг финансовую компенсацию.

По информации издания The Athletic, Европейский футбольный союз оценил затраты, связанные с переносом финальной стадии Евро. Чтобы их покрыть, клубы и лиги должны будут заплатить 275 млн фунтов стерлингов (около 300 млн евро).

275 млн: УЕФА выдвинул неожиданное требование при переносе Евро-2020

Соответствующее предложение будет озвучено во вторник во время расширенного заседания УЕФА при участии всех ассоциаций-членов УЕФА, на котором и будут решаться все насущные вопросы, связанные с эпидемией коронавируса – и судьба Евро-2020, и судьба оставшихся матчей плей-офф еврокубков текущего сезона, и судьба национальных чемпионатов, которые сейчас поставлены на паузу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее УЕФА сообщил компаниям-поставщикам, что подготовка к чемпионату должна быть остановлена. Кроме того, во вторник будет рассмотрен вариант с переносом Евро на зиму или на лето 2021 года.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Евро-2020
Тег
УЕФА
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