Поговорим о футболе, вновь о Лиге Наций. В октябре и ноябре подопечных Андрея Шевченко ожидают четыре матча в этом втором по счету турнире.

Напомню, 10 октября на поле НСК "Олимпийский" сборная Украины принимает команду Германии (начало – в 21:45), а 13 октября в это же время и на этой же арене главная команда страны начнет повторную встречу со сборной Испании. 14 и 17 ноября наши парни проведут два гостевых матча со сборными Германии и Швейцарии.

В плане подготовки к этим важным играм сборная Украины сыграет два ранее запланированных матча, которые сорвал COVID-19, – 7 октября с Францией в Париже и 11 ноября в Хожуве с Польшей. Так что нагрузка у наших футболистов еще та…

Напомню, хотя вы и так прекрасно помните, 3 сентября в стартовом матче Лиги Наций наша команда в фартовом для себя Львове обыграла (2:1) швейцарцев, отличились Ярмоленко и Зинченко. Сборные Украины и Швейцарии сыграли друг с другом третий раз (+1=2-0, мячи – 4:3). Сине желтая дружина по-прежнему не проигрывает во Львове, где в 19 матчах одержала 16 побед при трех ничьих, 46 голов забила и 10 пропустила. На стадионе "Украина" было проведено 6 игр (+6=0-0, 14:5), на "Арена Львов" – 13 матчей (+10=3-0, 32:5).

Это был 266-й матч для сборной Украины: +123=74-69, мячи – 371:255 и 34-й – под руководством Андрея Шевченко: +20=9-5, мячи – 52:27. "Желто-синие" увеличили свою беспроигрышную серию до 12 матчей, которая длилась с 11 ноября 2018 года (восемь побед, четыре ничьи, мячи – 22:7): Турция – 0:0, Люксембург – 2:1, 1:0, Нигерия – 2:2, Литва – 3:0, 2:0, Португалия – 0:0, 2:1, Эстония – 1:0, Сербия – 5:0, 2:2, Швейцария – 2:1.

Александр Зинченко забил пятый гол за сборную (в 32 матчах), Андрей Ярмоленко – 38-й в 87 играх (второй показатель после Андрея Шевченко – 48). Александр Тымчик и Богдан Михайличенко дебютировали в национальной команде. Андрей Пятов пропустил 69-й гол за сборную (в 94-х играх).

А через три дня в Мадриде "желто-синие" были отправлены в нокдаун – 0:4 в матче с всегда неудобными для нас испанцами. Этот матч еще свеж в памяти. Сборная Украины пятый раз подряд проиграла испанцам, с которыми встречалась семь раз: +0=1-6, мячи – 3:18. Единственная ничья – в Киеве в отборе на Евро-2004, сборной Украины руководил Леонид Буряк. Испанцы прервали беспроигрышную серию украинцев из 12 матчей и продолжили свою аналогичную до 13 игр. Самую длинную серию без поражений наша команда показала с Йожефом Сабо в период с 19 августа 1998-го по 9 октября 1999 года – 13 матчей (семь побед, шесть ничьих, мячи – 20:5). Также сборная Украины четвертый раз в своей истории проиграла со счетом 0:4 (самое крупное поражение). Дважды – Испании (до этого на ЧМ-2006), в 1995-м – Хорватии в отборе на Евро-1996 и в 2011-м – Чехии в товарищеском матче.

Вот что сказал после окончания матча со сборной Украины наставник испанцев Луис Энрике: "От всех без исключения игроков я получил именно то, чего требовал и ждал – идеальную работу. Сегодня команда была на высоте. Мы и в обороне сыграли организованно, и в атаке выглядели ненасытными. Были, конечно, определенные огрехи, но без этого не обходится ни один матч. Важно, что в действиях футболистов присутствовали страсть и желание. Увиденное дает мне право утверждать, что это поколение сделает сборную еще сильнее".

Капитан "Фурии Роха" Серхио Рамос во второй раз отпраздновал победу со счетом 4:0 над сборной Украины. Первая такая виктория была в Лейпциге в матче ЧМ-2006, я присутствовал на этой игре. Тогда Шевченко был игроком, партнеры Рамоса по тому матчу давно повесили бутсы на гвоздь, а он продолжает бегать и забивать. В Мадриде он дважды испортил настроение Андрею Пятову.

Серхио Рамос провел 172-й матч за сборную и еще на шаг приблизился к европейскому рекордсмену – итальянскому голкиперу Джанлуиджи Буффону (176), который завершил свои выступления за национальную команду. Среди действующих футболистов 34-летний капитан "Фурии Роха" занимает четвертое место в мире после Ахмеда Мубарака из Омана (179) и Бадера Аль-Мутвы из Кувейта (178), первым же в гвардейском списке уже много лет стоит египтянин Ахмед Хассан (184).

Также защитник довел свой лицевой счет в сборной до 23 мячей и теперь по этому показателю делит с Альфредо ди Стефано восьмую строчку в рейтинге бомбардиров "Фурии Роха", который возглавляет Давид Вилья (59). Среди защитников больше Рамоса забил только Фернандо Йерро (29 голов – пятый результат в истории сборной Испании). А Ансу Фати, которому на момент матча с Украиной было 17 лет 311 дней, отметился первым голом за сборную, заодно став самым молодым в истории национальной команды бомбардиром.

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Напомню регламент турнира Лиги Наций УЕФА. Сборные, занявшие первые места в четырех группах Лиги А (в ней выступает в четвертой подгруппе сборная Украины), выйдут в финальную стадию, которая запланирована на июнь 2021 года (полуфиналы, матч за третье место и финал). Победители групп в Лигах B, C и D поднимутся лигой выше, последние места групп в Лигах А и В опустятся лигой ниже. Поскольку в Лиге С четыре группы, а в Лиге D – две, из Лиги С вылетят две команды (неудачники определятся в стыковых матчах). Если сборная, которая заняла последнее место в группе Лиги С, параллельно выйдет в стыковые матчи ЧМ-2022, то из Лиги С автоматически вылетят 47-я и 48-я команды рейтинга Лиги Наций.

В стыковых матчах на ЧМ-2022 от Европы сыграют все вторые места десяти отборочных групп, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга турнира) из числа тех, кто не пробился на катарский Мундиаль напрямую или не попал в плей-офф.

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Как и сборная Украины, родоначальники футбола англичане выступают в Лиге А, только в группе 2. В ней после двух туров лидирует сборная Бельгии – 6 очков, на два меньше у Англии, одно очко у Дании, ноль – у Исландии. 11 октября лидеры встретятся между собой на поле англичан. В составе хозяев будут потери – футболистов сборной Фила Фодена и Мэйсона Гринвуда исключили из команды после выездного матча Лиги Наций с Исландией (1:0). Успешный дебют они решили отметить приглашением в отель девушек. Об этом стало известно после того, как девушки поделились фото в Snapchat из номера Фила и Мэйсона. В сборной посчитали такое поведение, нарушающее карантинные меры, недостойными уровня национальной команды. Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт подтвердил их исключение из сборной. "Два игрока нарушили правила карантина, поэтому мы решили, что они не могут взаимодействовать с командой", – заявил Саутгейт.

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