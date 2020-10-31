26-летний футболист-профессионал умер во время матча с друзьями

Футболист из Индии Скотт Де Соуза умер во время игры с друзьями, сообщает Indian Express.

26-летний спортсмен в какой-то момент упал на землю. Ему вызвали скорую, но когда игрока доставили в больницу, он был уже мертв.

По предварительным данным, смерть Де Соузы наступила в результате сердечного приступа. Вскрытие не выявило ничего подозрительного.

Де Соуза был известен по выступлениям за команды элитного дивизиона чемпионата Индии "Юнион Банк" и "Эйр Индиа". Он также представлял сборную страны на мини-футбольном турнире, который прошел в Китае в 2017 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре футболист южноафриканского "ТС Спортинг" Катлехо Мойела умер в 28 лет. Накануне своей смерти Мойела жаловался на головокружение.