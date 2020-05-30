25-летний футболист умер от COVID-19

Максим Богданов Футбол 21:16, 30.05.2020 Обновлено: 21:16, 30.05.2020

Боливийский футболист Дейберт Гузман умер от коронавируса в возрасте 25 лет, сообщает The Sun.

Смерть Гузмана — первый случай в боливийском футболе. Игрок представлял "Университарио Дель Бени", клуб одного из низших дивизионов чемпионата страны.

Гузман проживал вместе с отцом и дядей — оба мужчины также скончались за последние несколько дней. Гузман должен был перейти в "Насьональ Потоси" — клуб элитного дивизиона чемпионата страны.

Количество зафиксированных случаев заражения COVID-19 в Боливии достигло 8731. Смертей — 300.

Как сообщал OBOZREVATEL, четверо футболистов московского "Локомотива" сдали положительный тест на коронавирус в ходе тестирования игроков, тренерского штаба и административного персонала команды.

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