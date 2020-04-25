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25 апреля • обновлено в 11:22
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23-летний футболист "Монпелье" из-за коронавируса попал в реанимацию в тяжелом состоянии

1.4т
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Полузащитник "Монпелье" Джуниор Самбиа госпитализирован из-за коронавируса, сообщает пресслужба французского клуба.

Джуниор Самбиа

Джуниор Самбиа

Lequipe

23-летнего футболиста доставили в больницу из-за проблем с пищеварением и дыханием. Через три дня его состояние ухудшилось и он был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Самбиа выступает за "Монпелье" с 2017 года. Всего он провел за команду 66 матчей и забил три мяча.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии и легендарный игрок "Лидс Юнайтед" умер от коронавируса в возрасте 76 лет.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
Место
Франция
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