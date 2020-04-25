Полузащитник "Монпелье" Джуниор Самбиа госпитализирован из-за коронавируса, сообщает пресслужба французского клуба.
Джуниор Самбиа
Lequipe
➡️ https://t.co/xfaqn3qJ9X pic.twitter.com/anudV2eznh— MHSC (@MontpellierHSC) April 23, 2020
23-летнего футболиста доставили в больницу из-за проблем с пищеварением и дыханием. Через три дня его состояние ухудшилось и он был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии.
Самбиа выступает за "Монпелье" с 2017 года. Всего он провел за команду 66 матчей и забил три мяча.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии и легендарный игрок "Лидс Юнайтед" умер от коронавируса в возрасте 76 лет.
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