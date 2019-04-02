23-й тур Премьер-лиги Украины: где смотреть онлайн

В чемпионате Украины по футболу в вторник, 2 апреля, стартует второй этап розыгрыша Премьер-лиги.

После традиционного первенства в два круга команды были разделены на две группы по шесть команд. Первый секстет поведет борьбу за медали и места в еврокубках, а участники второго будут бороться за сохранение прописки в элитном дивизионе.

В 23-м туре центральным можно назвать противостояние в Александрии, где местная команда примет донецкий "Шахтер". Традиционно поединки можно будет увидеть на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", "2+2" и ZIK. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.

Премьер-лига. 23-й тур

2 апреля (вторник)

17:00. "Карпаты" – "Ворскла", ZIK

Львов, стадион "Украина"

Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин

3 апреля (среда)

17:00. "Александрия" – "Шахтер", "Футбол 1"

Александрия, стадион "Ника"

Главный арбитр: Денис Шурман

18:30. "Заря" – "Динамо", "2+2"

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Виктор Копиевский

19:30. "Львов" – "Мариуполь", "Футбол 1"

Львов, стадион "Украина"

Главный арбитр: Николай Балакин

6 апреля (суббота)

14:00. "Олимпик" – "Десна", "Футбол 2"

Киев, стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского

Главный арбитр: Константин Труханов

17:00. "Черноморец" – "Арсенал-Киев", "Футбол 2"

Одесса, стадион "Черноморец"

Главный арбитр: Юрий Иванов

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" пострадали из-за проведения выборов президента Украины.

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