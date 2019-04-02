23-й тур Премьер-лиги Украины: где смотреть онлайн

В чемпионате Украины по футболу в вторник, 2 апреля, стартует второй этап розыгрыша Премьер-лиги.
После традиционного первенства в два круга команды были разделены на две группы по шесть команд. Первый секстет поведет борьбу за медали и места в еврокубках, а участники второго будут бороться за сохранение прописки в элитном дивизионе.
В 23-м туре центральным можно назвать противостояние в Александрии, где местная команда примет донецкий "Шахтер". Традиционно поединки можно будет увидеть на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", "2+2" и ZIK. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.
Премьер-лига. 23-й тур
2 апреля (вторник)
17:00. "Карпаты" – "Ворскла", ZIK
Львов, стадион "Украина"
Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин
🔥ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ!🔥— ФК Ворскла (@vorsklacomua) 2 апреля 2019 г.
Реванш or not реванш? Ось в чому питання!
⚽️#КарпатиВорскла #karvrs
🏆#UPL
🕙17:00
🏟️#Lviv #UkrainaStadium
📺@ziktv#FCVP #Ворскла #Полтава #Львів pic.twitter.com/Y2Cl0jJiPt
3 апреля (среда)
17:00. "Александрия" – "Шахтер", "Футбол 1"
Александрия, стадион "Ника"
Главный арбитр: Денис Шурман
18:30. "Заря" – "Динамо", "2+2"
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Виктор Копиевский
📅 Календар матчів "Динамо" у квітні:— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 1 апреля 2019 г.
03/04 ✈️ #ЗоряДинамо
07/04 ✈️ #ШахтарДинамо
13/04 ✈️ #МаріупольДинамо
24/04 🏠 #ДинамоШахтар
28/04 ✈️ #ЛьвівДинамо#FCDK pic.twitter.com/hOHr2WZJBJ
19:30. "Львов" – "Мариуполь", "Футбол 1"
Львов, стадион "Украина"
Главный арбитр: Николай Балакин
6 апреля (суббота)
14:00. "Олимпик" – "Десна", "Футбол 2"
Киев, стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского
Главный арбитр: Константин Труханов
Подготовка к матчу с "Десной" стартовалаhttps://t.co/1FrxiBSBsE pic.twitter.com/S8iDk8QZX7— FC Olympic (@fcolympic_don) 1 апреля 2019 г.
17:00. "Черноморец" – "Арсенал-Киев", "Футбол 2"
Одесса, стадион "Черноморец"
Главный арбитр: Юрий Иванов
Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" пострадали из-за проведения выборов президента Украины.
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