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23-й тур Премьер-лиги Украины: где смотреть онлайн

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В чемпионате Украины по футболу в вторник, 2 апреля, стартует второй этап розыгрыша Премьер-лиги.

После традиционного первенства в два круга команды были разделены на две группы по шесть команд. Первый секстет поведет борьбу за медали и места в еврокубках, а участники второго будут бороться за сохранение прописки в элитном дивизионе.

В 23-м туре центральным можно назвать противостояние в Александрии, где местная команда примет донецкий "Шахтер". Традиционно поединки можно будет увидеть на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", "2+2" и ZIK. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.

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Премьер-лига. 23-й тур

2 апреля (вторник)

17:00. "Карпаты" – "Ворскла", ZIK
Львов, стадион "Украина"
Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин

3 апреля (среда)

17:00. "Александрия" – "Шахтер", "Футбол 1"
Александрия, стадион "Ника"
Главный арбитр: Денис Шурман

18:30. "Заря" – "Динамо", "2+2"
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Виктор Копиевский

19:30. "Львов" – "Мариуполь", "Футбол 1"
Львов, стадион "Украина"
Главный арбитр: Николай Балакин

6 апреля (суббота)

14:00. "Олимпик" – "Десна", "Футбол 2"
Киев, стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского
Главный арбитр: Константин Труханов

17:00. "Черноморец" – "Арсенал-Киев", "Футбол 2"
Одесса, стадион "Черноморец"
Главный арбитр: Юрий Иванов

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" пострадали из-за проведения выборов президента Украины.

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Тема
Премьер-лига Украины
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