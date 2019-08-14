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22 пенальти: в Лиге чемпионов состоялся самый невероятный матч сезона

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Сербская "Црвена звезда" в невероятном по драме поединку пробилась в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, переиграв датский "Копенгаген".

Первая встреча команда в Белграде завершилась вничью 1:1. Такой же счет установился уже к перерыву поединка в столице Дании, после чего команды принялись осторожничать. На 54-й минуте хозяева поля получили численное преимущество после удаления в составе соперника.

Несмотря на все попытки, "Копенгагену" так и не удалось поразить ворота сербов. А в овертайме красную карточку получил уже футболист хозяев поля, после чего игра плавно прикатилась к серии пенальти.

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Так называемая футбольная лотерея превратилась в невероятную драму. Командам понадобилось выполнить 22 удара с "точки", чтобы определить победителя. В итоге победу "Црвене звезде" защитник Радован Панков, который дважды реализовал свои попытки.

За путевку в групповой турнир Лиги чемпионов сербы сразятся со швейцарским "Янг Бойз".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне киевское "Динамо" в матче с двумя удалениями и шестью голами вылетело от "Брюгге" из Лиги чемпионов.

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Тема
Лига чемпионов
Место
Дания Копенгаген
Тег
ФК Копенгаген
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