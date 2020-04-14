В Бразилии внезапно умер молодой футболист

22-летний бразильский футболист Тьяго Кортес умер во время сеанса физиотерапии на тренировочной базе своей команды "Гуарани Баже" во Флорианаполисе.

"Я был шокирован. Утром Тьяго связался с нами, чтобы поговорить о физиотерапии. Он восстанавливался после проблемы с коленом. Я поговорил с его сестрой и сообщил, что клуб готов помочь его семье. Несмотря на то, что он пробыл в нашей команде недолгое время, было видно, что он хороший парень. Он работал и ходил в церковь. Он собирался нам помочь", – цитирует президента команды Тато Морейру издание GloboEsporte.

Тьяго Кортес Globo Esporte

Отмечается, что перед началом сезона он прошел медицинское обследование, которое не выявило у него проблем со здоровьем. В последний раз он выходил на поле 12 марта.

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