22-й тур чемпионата Италии по футболу: расписание и где смотреть

Матчи 22-го тура итальянской Серии А пройдут с 2 по 4 февраля. Центральными противостоянием этого тура станет поединок "Ромы" и "Милана".

По традиции некоторые матчи чемпионата Италии в прямом эфире покажут каналы "Футбол 1" и "Футбол 2". Вашему вниманию полное расписание тура.

Чемпионат Италии. 14-й тур

2 февраля (суббота)

3 февраля (воскресенье)

Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! ❄☃

Allenamento sotto la neve per i ragazzi ❄☃#RomaMilan pic.twitter.com/Swu26bSuqq