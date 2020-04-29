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29 апреля • обновлено в 19:02
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21-летний футболист "Индепендьенте" запустил воздушного змея и умер от удара током

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Защитник бразильского "Индепендьенте", выступающего в клубе четвертого дивизиона чемпионата страны, Кайо Силва погиб от удара током во время запуска воздушного змея в Сан-Паулу

Кайо Силва

Кайо Силва

The Sun

Летательный аппарат 21-летнего футболиста ударился о линию электропередач, после чего спортсмен получил смертельный удар током. Клуб выразил соболезнования после в связи с гибелью игрока и назвал произошедшее "ужасным инцидентом".

В 22 матчах Силва отметился шестью забитыми мячами. Он считался мастером штрафных ударов и был ключевым игроком клуба.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве скончался защитник столичного "Локомотива" Иннокентий Самохвалов. Футболисту, который последние два сезона выступал за фарм-клуб "железнодорожников" "Казанку", было всего 22 года.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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