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2 ноября • обновлено в 13:21
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20-летнюю футболистку зарезали в драке

1.2т Читать материал на украинском

Футболистка сборной Ямайки Тарания Кларк была убита в столице страны Кингстоне.

Тарания Кларк

Тарания Кларк

Как сообщает The New York Times, 20-летняя Кларк была зарезана в ходе драки с другой женщиной из-за мобильного телефона.

В полиции Кингстона сообщили о задержании подозреваемой в убийстве, ее личность предстоит установить.

Кларк успела провести три матча за главную сборную Ямайки, в которых забила два мяча. На клубном уровне девушка выступала за клуб "Уотерхаус".

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Как сообщал OBOZREVATEL, российский футболист был зверски убит в отделении полиции. Спортсмен сварился заживо в своей камере.

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