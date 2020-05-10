Юный итальянский футболист "Аталанты" Андреа Ринальди борется за свою жизнь после перенесенной аневризмы сосудов головного мозга.

Андреа Ринальди Football Italia

Аневризма — это патологическое местное расширение просвета артерии.

Ринальди, которому в следующем месяце исполняется 20 лет, был срочно госпитализирован в реанимационное отделение больницы в Варезе, сообщает Football Italia.

По информации СМИ, игрок находится в очень тяжелом состоянии, но не умер, вопреки некоторым сообщениям в прессе.

Полузащитник в настоящее время выступает в аренде в "Леньяно", которые идут вторыми в Серии D группе B.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне турецкий футболист Цевхер Токташ, выступающий в составе любительского клуба "Бурса Йилдирим Спор", задушил подушкой своего пятилетнего сына Касыма, госпитализированного с коронавирусом.

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