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12 мая • обновлено в 16:02
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Футболист "Аталанты" Андреа Ринальди попал при смерти в реанимацию

3.9т
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Юный итальянский футболист "Аталанты" Андреа Ринальди борется за свою жизнь после перенесенной аневризмы сосудов головного мозга.

Андреа Ринальди

Андреа Ринальди

Football Italia

Аневризма — это патологическое местное расширение просвета артерии.

Ринальди, которому в следующем месяце исполняется 20 лет, был срочно госпитализирован в реанимационное отделение больницы в Варезе, сообщает Football Italia.

По информации СМИ, игрок находится в очень тяжелом состоянии, но не умер, вопреки некоторым сообщениям в прессе.

Полузащитник в настоящее время выступает в аренде в "Леньяно", которые идут вторыми в Серии D группе B.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне турецкий футболист Цевхер Токташ, выступающий в составе любительского клуба "Бурса Йилдирим Спор", задушил подушкой своего пятилетнего сына Касыма, госпитализированного с коронавирусом.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Место
Италия
Тег
ФК Аталанта
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