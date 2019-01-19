МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

20-й тур чемпионата Италии по футболу: расписание и где смотреть

565Читать материал на украинском

Матчи 20-го тура итальянской Серии А пройдут с 19 по 21 января. Центральным станет противостояние неаполистанского "Наполи" и римского "Лацио".

По традиции некоторые матчи чемпионата Италии в прямом эфире покажут каналы "Футбол 1" и "Футбол 2". Вашему вниманию полное расписание тура.

Чемпионат Италии. 20-й тур

19 января (суббота)

16:00. "Рома" - "Торино", "Футбол 1"
Рим, стадион "Олимпико"
Главный арбитр: Пьеро Джакомелли

19:00. "Удинезе" - "Парма", "Футбол 1"
Удине, стадион "Дачия Арена"
Главный арбитр: Паоло Сильвио Маццолени

21:30. "Интер" - "Сассуоло", "Футбол 1"

Милан, стадион "Джузеппе Меацца"

Главный арбитр: Лука Пайретто

Новости
У Роналду серьезные проблемы из-за скандала с изнасилованием

20 января (воскресенье)

13:30. "Фрозиноне" - "Аталанта", "Футбол 2"

Фрозиноне, стадион "Бенито Стирпе"

Главный арбитр: Даниэле Чиффи

16:00. СПАЛ - "Болонья"

Феррара, стадион "Паоло Мацца"

Главный арбитр: Микаэль Фаббри

16:00. "Фиорентина" - "Сампдория", "Футбол 1"

Флоренция, стадион "Артемио Франки"

Главный арбитр: Марко ди Белло

19:00. "Кальяри" - "Эмполи", "Футбол 1"

Кальяри, стадион "Сарденья Арена"

Главный арбитр: Фабрицио Паскуа

21:30. "Наполи" - "Лацио", "Футбол 1"

Неаполь, стадион "Сан-Паоло"

Главный арбитр: Джанлука Рокки

Новости
''Ювентус'' готовит мегатрансфер с обладателем "Золотого мяча"

21 января (понедельник)

16:00. "Дженоа" - "Милан", "Футбол 1"

Генуя, стадион "Луиджи Феррарис"

Главный арбитр: Даниэле Орсато

21:30. "Ювентус" - "Кьево", "Футбол 2"

Турин, стадион "Альянц"

Главный арбитр: Марко Пиччинини

Как сообщал OBOZREVATEL, туринский "Ювентус" обыграл "Милан" в матче за Суперкубок Италии, который состоялся 16 января в Саудовской Аравии.

Единственный гол в поединке забил звездный футболист "старой сеньоры" Криштиану Роналду, который завоевал свой первый трофей в новой команде.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Чемпионат Италии" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат Италии
Место
Италия
Теги
ФК ЮвентусФК НаполиФК Лацио РимФК РомаФК ИнтерФК Милан
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги