20-й тур чемпионата Италии по футболу: расписание и где смотреть

Матчи 20-го тура итальянской Серии А пройдут с 19 по 21 января. Центральным станет противостояние неаполистанского "Наполи" и римского "Лацио".
По традиции некоторые матчи чемпионата Италии в прямом эфире покажут каналы "Футбол 1" и "Футбол 2". Вашему вниманию полное расписание тура.
Чемпионат Италии. 20-й тур
19 января (суббота)
16:00. "Рома" - "Торино", "Футбол 1"
Рим, стадион "Олимпико"
Главный арбитр: Пьеро Джакомелли
A proposito di sfide al Torino... esattamente 🔟 anni fa Julio Baptista ci regalò così i tre punti all'ultimo minuto contro i granata 🚲⚽️🇧🇷#OnThisDay #ASRoma pic.twitter.com/MgKvZKlpCi— AS Roma (@OfficialASRoma) 18 января 2019 г.
19:00. "Удинезе" - "Парма", "Футбол 1"
Удине, стадион "Дачия Арена"
Главный арбитр: Паоло Сильвио Маццолени
21:30. "Интер" - "Сассуоло", "Футбол 1"
Милан, стадион "Джузеппе Меацца"
Главный арбитр: Лука Пайретто
20 января (воскресенье)
13:30. "Фрозиноне" - "Аталанта", "Футбол 2"
Фрозиноне, стадион "Бенито Стирпе"
Главный арбитр: Даниэле Чиффи
16:00. СПАЛ - "Болонья"
Феррара, стадион "Паоло Мацца"
Главный арбитр: Микаэль Фаббри
16:00. "Фиорентина" - "Сампдория", "Футбол 1"
Флоренция, стадион "Артемио Франки"
Главный арбитр: Марко ди Белло
🎙️ #Pioli verso #FiorentinaSamp: "La @sampdoria è un’avversario forte con valori simili al @TorinoFC_1906 . E’ una gara importante per il nostro presente e per il nostro futuro"— ACF Fiorentina (@acffiorentina) 18 января 2019 г.
-> Live su https://t.co/rI7eUxsbJG pic.twitter.com/dp22s518VK
19:00. "Кальяри" - "Эмполи", "Футбол 1"
Кальяри, стадион "Сарденья Арена"
Главный арбитр: Фабрицио Паскуа
21:30. "Наполи" - "Лацио", "Футбол 1"
Неаполь, стадион "Сан-Паоло"
Главный арбитр: Джанлука Рокки
Napoli-Lazio, i precedenti 👉🏻 https://t.co/8q6LCZtuNz— Official SSC Napoli (@sscnapoli) 17 января 2019 г.
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/GfFg2543Oo
21 января (понедельник)
16:00. "Дженоа" - "Милан", "Футбол 1"
Генуя, стадион "Луиджи Феррарис"
Главный арбитр: Даниэле Орсато
21:30. "Ювентус" - "Кьево", "Футбол 2"
Турин, стадион "Альянц"
Главный арбитр: Марко Пиччинини
Back training in Torino! Up next Chievo! #ForzaJuve— Emre Can (@emrecan_) 18 января 2019 г.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀#EC23 #iCan #WeCan pic.twitter.com/mvwGQpMETU
Как сообщал OBOZREVATEL, туринский "Ювентус" обыграл "Милан" в матче за Суперкубок Италии, который состоялся 16 января в Саудовской Аравии.
Единственный гол в поединке забил звездный футболист "старой сеньоры" Криштиану Роналду, который завоевал свой первый трофей в новой команде.
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