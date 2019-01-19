20-й тур чемпионата Италии по футболу: расписание и где смотреть

Матчи 20-го тура итальянской Серии А пройдут с 19 по 21 января. Центральным станет противостояние неаполистанского "Наполи" и римского "Лацио".

По традиции некоторые матчи чемпионата Италии в прямом эфире покажут каналы "Футбол 1" и "Футбол 2". Вашему вниманию полное расписание тура.

Чемпионат Италии. 20-й тур

19 января (суббота)

16:00. "Рома" - "Торино", "Футбол 1"

Рим, стадион "Олимпико"

Главный арбитр: Пьеро Джакомелли

A proposito di sfide al Torino... esattamente 🔟 anni fa Julio Baptista ci regalò così i tre punti all'ultimo minuto contro i granata 🚲⚽️🇧🇷#OnThisDay #ASRoma pic.twitter.com/MgKvZKlpCi — AS Roma (@OfficialASRoma) 18 января 2019 г.

19:00. "Удинезе" - "Парма", "Футбол 1"

Удине, стадион "Дачия Арена"

Главный арбитр: Паоло Сильвио Маццолени

21:30. "Интер" - "Сассуоло", "Футбол 1" Милан, стадион "Джузеппе Меацца" Главный арбитр: Лука Пайретто

20 января (воскресенье)

13:30. "Фрозиноне" - "Аталанта", "Футбол 2" Фрозиноне, стадион "Бенито Стирпе" Главный арбитр: Даниэле Чиффи

16:00. СПАЛ - "Болонья" Феррара, стадион "Паоло Мацца" Главный арбитр: Микаэль Фаббри

16:00. "Фиорентина" - "Сампдория", "Футбол 1" Флоренция, стадион "Артемио Франки" Главный арбитр: Марко ди Белло

19:00. "Кальяри" - "Эмполи", "Футбол 1" Кальяри, стадион "Сарденья Арена" Главный арбитр: Фабрицио Паскуа

21:30. "Наполи" - "Лацио", "Футбол 1" Неаполь, стадион "Сан-Паоло" Главный арбитр: Джанлука Рокки

21 января (понедельник)

16:00. "Дженоа" - "Милан", "Футбол 1" Генуя, стадион "Луиджи Феррарис" Главный арбитр: Даниэле Орсато

21:30. "Ювентус" - "Кьево", "Футбол 2" Турин, стадион "Альянц" Главный арбитр: Марко Пиччинини

Как сообщал OBOZREVATEL, туринский "Ювентус" обыграл "Милан" в матче за Суперкубок Италии, который состоялся 16 января в Саудовской Аравии.

Единственный гол в поединке забил звездный футболист "старой сеньоры" Криштиану Роналду, который завоевал свой первый трофей в новой команде.

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