19-летняя футболистка стала заместителем министра спорта

Максим Иншаков Футбол 22:40, 19.12.2020

Министр здравоохранения и спорта Боливии назначил на пост своего заместителя 19-летнюю футболистку Сьело Жасмин Вейсагу.

Во время торжественной церемонии спортсменка дала торжественную клятву правящей партии Боливии "Движение к социализму" (MAS).

Сьело Жасмин Вейсага во время присяги
acuerdos.com.bo

"Я родилась в бедной семье, у которой было мало денег, но много целей и мечтаний. На своем посту, я буду работать на благо простых спортсменов", – цитирует Вейсагу minsalud.gob.bo.

Новоиспеченная вице-министр отметила, что спорт является отличным средством для объединения страны, а также лучшим лекарством от любой пандемии, в том числе и коронавируса.

Сьело Жасмин Вейсага на торжественной церемонии вступления в должность
acuerdos.com.bo

19-летня Вейсага родился в Кочабамбе и по мнению экспертов является талантливой футболисткой. Она была чемпионкой Многонациональных студенческих игр и Кубка Многонационального государства среди молодежи до 18 лет, а также входит в женскую футбольную сборную Боливии.

Сьело Жасмин Вейсага на отдыхе
Facebook Сьело Жасмин Вейсаги
Сьело Жасмин Вейсага
Facebook Сьело Жасмин Вейсаги

Как сообщал OBOZREVATEL, неделю назад 23-летняя нападающая Мара Гомес, которая родилась мужчиной, сыграла за "Вилью Сан Карлос", выступающего в высшем женском дивизионе Аргентины.

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