19-летняя футболистка стала заместителем министра спорта

Министр здравоохранения и спорта Боливии назначил на пост своего заместителя 19-летнюю футболистку Сьело Жасмин Вейсагу.

Во время торжественной церемонии спортсменка дала торжественную клятву правящей партии Боливии "Движение к социализму" (MAS).

Сьело Жасмин Вейсага во время присяги acuerdos.com.bo

"Я родилась в бедной семье, у которой было мало денег, но много целей и мечтаний. На своем посту, я буду работать на благо простых спортсменов", – цитирует Вейсагу minsalud.gob.bo.

Новоиспеченная вице-министр отметила, что спорт является отличным средством для объединения страны, а также лучшим лекарством от любой пандемии, в том числе и коронавируса.

Сьело Жасмин Вейсага на торжественной церемонии вступления в должность acuerdos.com.bo

19-летня Вейсага родился в Кочабамбе и по мнению экспертов является талантливой футболисткой. Она была чемпионкой Многонациональных студенческих игр и Кубка Многонационального государства среди молодежи до 18 лет, а также входит в женскую футбольную сборную Боливии.

Сьело Жасмин Вейсага на отдыхе Facebook Сьело Жасмин Вейсаги

Сьело Жасмин Вейсага Facebook Сьело Жасмин Вейсаги

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