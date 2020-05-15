18 лет назад Зидан забил лучший гол в истории Лиги чемпионов и выиграл трофей для "Реала"

Михаил Морозов Футбол 14:41, 15.05.2020

15 мая 2002 года тогда еще полузащитник "Реала", а ныне тренер мадридского клуба Зинедин Зидан забил победный гол в финале Лиги чемпионов против "Байера" невероятным ударом с лета.

Совсем недавно авторитетное издание France Football признало этот шедевр лучшим голом в истории ЛЧ.

Зинедин Зидан

"Реал" и "Байер" обменялись быстрыми голами на старте поединка. Команды уже готовы были уходить на перерыв, но перед самым свистком Сантьяго Солари забросил мяч на ход Роберто Карлосу, который, находясь под давлением, в одно касание отправил мяч в штрафную площадь, где его уже поджидал Зидан. На официальной странице УЕФА в Twitter появилось видео гола, который установил окончательный счет в финальном матче – 2:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 мая 2005 года, чуть более 15 лет назад, Лионель Месси забил свой первый гол за "Барселону".

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