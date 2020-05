18 лет назад Зидан забил лучший гол в истории Лиги чемпионов и выиграл трофей для "Реала"

15 мая 2002 года тогда еще полузащитник "Реала", а ныне тренер мадридского клуба Зинедин Зидан забил победный гол в финале Лиги чемпионов против "Байера" невероятным ударом с лета.

Совсем недавно авторитетное издание France Football признало этот шедевр лучшим голом в истории ЛЧ.

"Реал" и "Байер" обменялись быстрыми голами на старте поединка. Команды уже готовы были уходить на перерыв, но перед самым свистком Сантьяго Солари забросил мяч на ход Роберто Карлосу, который, находясь под давлением, в одно касание отправил мяч в штрафную площадь, где его уже поджидал Зидан. На официальной странице УЕФА в Twitter появилось видео гола, который установил окончательный счет в финальном матче – 2:1.

📅 18 years to the day since THAT Zinédine Zidane volley! 🚀



🤔 Best goal in #UCL history?#OTD | @realmadriden pic.twitter.com/pHMVSZWWmP