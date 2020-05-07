18 лет назад состоялся последний матч Лобановского
7 мая 2002 года состоялся последний матч легендарного Валерия Лобановского. Тогда его киевское "Динамо" приехало в Запорожье на выездной поединок против местного "Металлурга".
У великого тренера на протяжении нескольких лет были проблемы со здоровьем, поэтому он не ездил на некоторые матчи команды. Врачи пытались отговорить его и от этой поездки, но Лобановский настоял на своем. За шесть туров до окончания чемпионата Украины "Динамо" лидировало с отрывом в четыре очка от "Шахтера", поэтому поединок с "Металлургом", который боролся за третье место, имел большое значение.
Киевляне быстро открыли счет усилиями Флорина Черната, но хозяева почти так же быстро его сравняли. На перерыв команды ушли с ничейным счетом, а во второй половине встречи "Динамо" забило еще два гола и спокойно вело дело к победе. Ничего не предвещало беды, но в добавленное арбитром время у Лобановского случился инсульт. Ему оказали первую помощь и в экстренном порядке доставили в больницу, а 13 мая легендарный тренер умер, несмотря на все попытки врачей спасти его жизнь.
Как сообщал OBOZREVATEL, Валерий Лобановский вошел в десятку лучших тренеров в истории футбола.