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7 мая • обновлено в 18:40
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18 лет назад состоялся последний матч Лобановского

1.7т
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7 мая 2002 года состоялся последний матч легендарного Валерия Лобановского. Тогда его киевское "Динамо" приехало в Запорожье на выездной поединок против местного "Металлурга".

У великого тренера на протяжении нескольких лет были проблемы со здоровьем, поэтому он не ездил на некоторые матчи команды. Врачи пытались отговорить его и от этой поездки, но Лобановский настоял на своем. За шесть туров до окончания чемпионата Украины "Динамо" лидировало с отрывом в четыре очка от "Шахтера", поэтому поединок с "Металлургом", который боролся за третье место, имел большое значение.

Валерий Лобановский

Валерий Лобановский

Динамо Киев от Шурика

Киевляне быстро открыли счет усилиями Флорина Черната, но хозяева почти так же быстро его сравняли. На перерыв команды ушли с ничейным счетом, а во второй половине встречи "Динамо" забило еще два гола и спокойно вело дело к победе. Ничего не предвещало беды, но в добавленное арбитром время у Лобановского случился инсульт. Ему оказали первую помощь и в экстренном порядке доставили в больницу, а 13 мая легендарный тренер умер, несмотря на все попытки врачей спасти его жизнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, Валерий Лобановский вошел в десятку лучших тренеров в истории футбола.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персона
Валерий Лобановский
Теги
ФК Металлург Запорожье ФК Динамо Киев
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