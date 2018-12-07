18-й тур чемпионата Украины по футболу: результаты, расписание и где смотреть

Матчи 18-го тура украинской Премьер-лиги проходят c 7 по 9 декабря. Центральным противостоянием тура станет поединок между львовскими "Карпатами" и киевским "Динамо".
По традиции матчи чемпионата Украины в прямом эфире показывают каналы УНИАН, ZIK, "Футбол 1" и "Футбол 2". Вашему вниманию полное расписание тура.
Чемпионат Украины. 18-й тур
7 декабря (пятница)
"Мариуполь" – "Шахтер" 0:3 (0:0, 0:3)/ ОТЧЕТ
Голы: 0:1 – 62 Степаненко, 0:2 – 64 Мораес, 0:3 – 70 Марлос.
"Мариуполь" – Худжамов, Демири, Белый (Белоконь, 76), Быков, Тищенко, Вакула, Федорчук, Дава (Бугай, 71), Мишнев, Яворский, Полегенько (Быковский, 82).
"Шахтер" – Пятов, Матвиенко, Кривцов, Бутко, Исмаили, Дентиньо (Марлос, 18), Степаненко, Болбат, Алан Патрик, Коваленко (Тотовицкий, 73), Мораес (Кайоде, 80).
Предупреждения: Яворский (19), Кривцов (50), Худжамов (63), Дава (65), Белый (67).
8 декабря (суббота)
14:00. "Заря" - "Арсенал-Киев", УНИАН
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Дмитрий Панчишин
14:00. "Карпаты" - "Динамо", ZIK
Львов, стадион "Украина"
Главный арбитр: Александр Омельченко
17:00. "Черноморец" - "Ворскла", "Футбол 2"
Одесса, стадион "Черноморец"
Главный арбитр: Владимир Новохатний
9 декабря (воскресенье)
14:00. "Олимпик" - "Десна", "Футбол 1"
Киев, стадион "Динамо" им. Лобановского
Главный арбитр: Денис Шурман
17:00. "Александрия" - "Львов", "Футбол 1"
Александрия, стадион КСК "Ника"
Главный арбитр: Максим Козярицкий
Как сообщал OBOZREVATEL, бразильский полузащитник киевского "Динамо" Че Че признался, что в Украине его неприятно поразил климат.
Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.