1/8 финала Лиги чемпионов: когда и где смотреть онлайн матчи 6 марта

В Лиге чемпионов в среду, 6 марта, пройдут очередные матчи 1/8 финала турнира.

В одном из них английский "Манчестер Юнайтед" попытается совершить камбэк в битве с ПСЖ, а параллельно в Порту одноименная команда сразится с итальянской "Ромой".

Новости Историческое событие в Лиге чемпионов завершилось грандиозным скандалом

Обе встречи можно будет увидеть в прямом эфире на украинском, российском и белорусском ТВ. К вашему вниманию – расписание игрового дня.

"Рома" – "Порту"

Лига чемпионов. 1/8 финала

Ответные матчи

"Пари Сен-Жермен" (Париж, Франция) – "Манчестер Юнайтед" (Англия)

первый матч – 2:0

Париж, стадион "Парк де Пренс"

Главный арбитр: Дамир Скомина (Словения)

ТВ-трансляция: "Футбол 2" (Украина), "Матч ТВ", "Матч! Футбол 2" (оба – Россия), "Беларусь 5"

"Порту" (Португалия) – "Рома" (Рим, Италия)

первый матч – 1:2

Порту, стадион "Драгау"

Главный арбитр: Джюнейт Чакыр (Турция)

ТВ-трансляция: "Футбол 1" (Украина), "Матч! Футбол 1" (Россия), "Беларусь 5. Интернет"

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