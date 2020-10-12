1:7 для Украины и коронавирус в "Шахтере": обзор спортивных СМИ

Похоже, что минувшая неделя стала наиболее сложной и непредсказуемой в истории сборной Украины. И дело не только в соперниках, силу которых довелось испытать на себе подопечным Андрея Шевченко.

Невозможность привлечь к играм с победителями двух предыдущих чемпионатов мира сразу 15 футболистов, которых главный тренер точно желал бы видеть в национальной команде, – это то, что нельзя было предвидеть, и к чему нереально было полноценно подготовиться. Особенно в сжатые сроки. Однако именно в такую, близкую к катастрофической ситуацию попали "сине-желтые", что в начале недели автоматически задвинуло на задний план все прочие футбольные темы.

НЕ ДО ПАРИЖА

Итак, в воскресенье вечером, 4 октября, стало известно о положительных тестах на коронавирус, сданных игроками "Шахтера" – Андреем Пятовым и Тарасом Степаненко. Уже на следующий день сборная должна была отправляться в Париж на товарищескую игру с французами, однако случившееся поставило крест на появлении в команде не только обоих инфицированных, но и их одноклубников – Николая Матвиенко, Виктора Коваленко, Марлоса, Жуниора Мораэса, Евгения Коноплянки, Сергея Кривцова и Сергея Болбата (последние трое в любом случае остались бы дома из-за травм, но сути дела это не меняет). Всего 9 человек!

Как мы уже отмечали в минувшем обзоре, УАФ/ФФУ должна была не только первой среагировать на данный инцидент, но и в дальнейшем сопровождать официальными комментариями все кадровые решения тренеров и медиков национальной команды. В Доме футбола не сделали ни одного, ни другого, тем самым откровенно подставив донецкий "Шахтер", который некоторые журналисты даже заподозрили в закулисных играх.

Поводом для непрозрачных и безусловно неприятных для горняков намеков стал отъезд в свои сборные легионеров "Шахтера" – израильтянина Соломона и грузина Хочолавы. СМИ задавались логичным, на первый взгляд, вопросом: почему иностранцам можно, а украинцам нельзя?

Если бы условный глава комитета национальных сборных Мирон Маркевич, или какой-нибудь другой чиновник из Дома футбола потрудился пролить свет на сложившиеся обстоятельства, почвы для кривотолков не было бы. В нашем же случае миссию УАФ/ФФУ взяли на себя сами журналисты, которым предварительно пришлось вникать в том числе в особенности медпротокола УЕФА:

"Хочолава и Соломон в понедельник вместе с "Шахтером" сдали тест. Результат оказался негативным – игроки отправились в свои сборные. Это не противоречит протоколу – имея на руках негативный тест на COVID-19, они могут покинуть Украину. Дальше придется действовать по медпротоколу той страны, куда они прилетят. Решение об их участии в матчах сборных принимает местный доктор. Медпротокол УАФ не регламентирует сроки самоизоляции. Теоретически аналогично футболисты сборной Украины могли бы также отправиться во Францию. Но результаты их тестов (все – негативные) были получены только во вторник, а команда улетела в понедельник. Банально мало времени, нет смысла торопиться в Париж на товарищеский матч" (ua.tribuna.com, 06.10.20).

К изложенному стоит добавить, что Израиль с Грузией свои матчи в рамках плей-офф отбора ЕВРО-2020 проводили 8 октября, тогда как Украине надо было играть уже 7-го – дергать горняков действительно было поздно.

Кадровые потери еще раньше вынудили Андрея Шевченко доукомплектовать поредевшую обойму кандидатов Ильей Забарным, Александром Зубковым и Ефимом Коноплей, а в последний момент добавить к ним Владимира Шепелева, Романа Безуса и Юрия Панькива. Вот только последний слетал во Францию абсолютно вхолостую, ибо, сдав уже на месте положительный тест на коронавирус, вместе с другим вратарем Андреем Луниным был в гостинице фактически посажен под домашний арест…

Как итог, в Париже Шевченко остался не только без травмированных Александра Зинченко, трех отсутствовавших по той же причине динамовцев – Александра Тымчика, Владислава Супряги, Виталия Буяльского, девятерых игроков "Шахтера", но и всего с одним голкипером! Пришлось срочно вносить в заявку входящего в тренерский штаб 45-летнего Александра Шовковского, как минимум три года не надевавшего перчатки…

Позже, отвечая на беспечно-любительский вопрос гендиректора ТРК "Футбол" Александра Денисова, не было ли, дескать, у тренера желания все-таки выпустить ветерана на матч с французами хотя бы на несколько минут, Шевченко терпеливо пояснил:

"Это было бы неуважение к Александру Шовковскому, к его карьере, ко всему футбольному миру. Взять его в заявку – это был шаг отчаяния. Я понимал, что если с вратарем что-то случится, то ставить полевого игрока нельзя. Только бы если что-то помешало Георгию Бущану провести на поле 90 минут, Саша вышел бы и сыграл" ("Великий футбол", 11.10.20).

В появлении легендарного голкипера в заявке сборной действительно не было ничего забавного, а ситуация, в которой оказалась команда, выглядела поистине аховой.

"Из этого всего можно сделать вывод, что коронавирус превратил соревнования лучших в соревнования идеально здоровых. И разница здесь в том, что футболисты с обычным гриппом прежде не играли только в случае наличия симптомов. Сейчас же даже если вы чувствуете себя идеально, но тест показал положительный результат, то вам не только запретят играть, но и изолируют в отдельном месте. Словом, ситуация у нас, как в сказке: чем дальше, тем страшнее" (sportanalytic.com, 07.10.20), – с иронией констатировал обозреватель Игорь Цвик.

Тем временем катастрофический кадровый дефицит сделал еще более острым вопрос, который в прессе журналисты ранее поднимали неоднократно: зачем нашей сборной этот спарринг в Париже, если потом ее сразу ждут официальные матчи Лиги наций – с Германией (10-го) и Испанией (13-го)? Три встречи с топовыми сборными за семь дней – оправдана ли такая нагрузка на футболистов, которых в свете уплотнения еврокубкового графика и без того ждет изматывающая осень?

"Нужен ли этот матч сейчас Андрею Шевченко? Нет, конечно. А для чего? Посмотрите на график – три матча за 7 дней. О рейтинге соперников вообще молчу… Нужен ли этот матч сейчас Дидье Дешаму? Нет, конечно, у французов такой же календарь по интенсивности, как и у нас. Даже сложнее" (ua.tribuna.com, 05.10.20), – этот комментарий шеф-продюсера каналов "Футбол 1/2/3" Ивана Гресько даже не подлежит обсуждению.

К неоправданно высоким физическим и психологическим нагрузкам на игроков можно добавить и еще одну потенциальную угрозу, которую несет в себе октябрьская терапия. В таком цейтноте вероятность сесть в лужу чрезвычайно велика, а это в свою очередь способно привести к имиджевым потерям, а также к ухудшению позиций Украины в рейтинге ФИФА. И, как следствие, – к получению более сильных соперников на жеребьевке отбора ЧМ-2022, которая пройдет в конце ноября…

Возможно, учитывая все вышеперечисленное, стоило попытаться отказаться от обременительного товарняка или перенести его? Тот же Гресько заверяет, что такой сценарий был изначально исключен.

"Откуда взялся матч с Францией? Это несыгранная встреча в марте 2020 года. Мы готовились к Евро и очень хотели контрольный матч с топ-сборной. На жеребьевке в Бухаресте в ноябре 2019 года Шевченко договорился с Дешамом. Тогда это была хорошая новость. Можно ли было отказаться от матча с французами? Нет. Есть контракт между УАФ и Федерацией футбола Франции. Контракт надо выполнять. Можно ли было французам отказаться от встречи с Украиной? Категорически, нет. У сборной Франции есть обязательства перед своими спонсорами. Деньги заплачены" (ua.tribuna.com, 05.10.20).

Вероятно, УАФ/ФФУ просто выбрала одно из двух зол, посчитав, что негативные последствия отказа от спарринга будут куда большими, нежели от участия в нем – даже при таком жесточайшем графике и с такими огромными кадровыми потерями. Но тогда логично и правильно было бы со стороны Дома футбола публично обосновать свой выбор – обнародовать детали контракта с французами и расписать санкции, предусмотренные за его нарушение. То есть, убрать из этой резонансной темы недомолвки и конспирологию. Но в Лабораторном переулке почему-то предпочли отмолчаться, нарываясь на имиджевые риски.

ДЕБЮТ, КОТОРЫЙ НЕ ЗАБЫТЬ

К слову, окончательное "добро" на проведение матча французские власти дали только в день игры – до того обе команды пребывали в подвешенном состоянии, что, понятно, никак не способствовало добротной психологической подготовке.

По мнению же журналиста Алексея Сливченко, ничего хорошего не сулил "сине-желтым" и тот факт, что их тренерский штаб латал кадровые дыры в авральном порядке.

"Эти футболисты объективно не сильнее тех, кого они были призваны подменить, но немаловажным фактором является и само обстоятельство их появления в команде. Одно дело, когда речь идет о плановом вердикте тренерского штаба – тогда игроку все понятно: за его работой следили, и решение о вызове было абсолютно взвешенным. Совсем другой коленкор – срочный факс из УАФ, когда в главную команду страны ты едешь, скорее, в роли кого-то из двух главных героев мультипликационного фильма "Чип и Дейл" (sport.ua, 08.10.20).

Нет ничего удивительного, что в успешность парижской миссии у нас практически никто не верил, и эксперты все как один предсказывали легкую победу "трехцветных".

"Думаю, что сборная Украины ничего не покажет во Франции, ей нечего ловить против такого соперника. Прогнозирую, что все завершится поражением в два мяча. С одной стороны, это хороший матч, но с другой – полностью нарушена конструкция игры. Я за эксперименты, но не верю, что встреча завершится с положительным итогом. Даже ничья для команды Шевченко будет успехом. По-футбольному у Украины нет шансов против Франции так же, как это было против Испании" (dynamo.kiev.ua, 07.10.20), – делился своими соображениями известный футбольный

агент Вячеслав Заховайло.

Была ли действительно обречена сборная Украины? Исходя из того, что в среду в составе хозяев на поле вышли восемь действующих чемпионов мира, а за нашу команду сыграли пять абсолютных дебютантов, – да. Итоговый счет – 7:1 в пользу Франции – тоже указывает на это.

"Отправленная в Париж на заклание, команда Андрея Шевченко потерпела самое крупное поражение в истории национальной сборной Украины… Большой футбол – процесс серьезный, в котором не должно и не может быть места не только мелочам, но и шуткам. А наша команда прибыла на "Стад де Франс" не просто в экспериментальном составе, а в каком-то больнично-исследовательском. Разумеется, исход такого выезда сомнений ни у кого не вызывал изначально…" (footclub.com.ua, 07.10.20), – считает главред "Футбольного клуба" Игорь Линник.

Стоит отдать должное Шевченко, даже в таких пожарных условиях он не побоялся поберечь отдельных опытных игроков для матчей против Германии и Испании, и с первых минут кинул в бой четверых новичков. В том числе – динамовского центрбека Илью Забарного, который только в сентябре отпраздновал 18-летие, а всего месяц назад провел первый матч на взрослом уровне! И вот теперь – сборная, хотя дебют в ней у юноши получился еще тот…

Как бы там ни было, не все журналисты склонны посыпать голову пеплом. Некоторые попытались отстраниться от результата и даже в таком болезненном поражении отыскать позитивные моменты.

"Этот удручающий счет на самом деле ничего не значит, потому и закапывать украинских исполнителей нет никакого смысла. Франция оказалась жестоким преподавателем, который не брезговал бить по ногам и симулировать. Очевидно, что шансов выжить не было. Но что интересно, резервный состав, который пропустил на три больше, чем "основа" в Испании, сыграл как минимум не хуже. Все это не выглядело столь плачевно, как счет на табло" (football24.ua, 07.10.20), – замечает Тарас Котив.

Той же точки зрения придерживается и Олег Барков, подкрепляя свои наблюдения цифрами:

"Счет 1:7 предполагает полный провал по всем фронтам. Но как это не удивительно, "сине-желтые" тотально проиграли только в одном статистическом показателе – ударах по воротам. Всего хозяева нанесли 24 удара против 7 у гостей, в створ – 14:3. А вот в остальном даже такая сборная Украины не отбывала номер, а боролась. Поэтому говорить, что команда Андрея Шевченко опустила руки – неправильно. Показатель выигранных единоборств практически равный – 48% против 52%. По количеству обводок мы не проиграли – по 25 попыток обыграть соперника у каждого, причем мы на две успешные обводки (12) сделали больше французов. Мы чаще и лучше отбирали мячи (32 против 31, 69% успешных), были успешнее на перехватах (41 против 39), а точность передач сборной Украины составила 90% – последний раз такой показатель точности Украина демонстрировала год назад в матче с Литвой" (ua.tribuna.com, 08.10.20)

Интересно, что одним из лучших в составе проигравших многие называют голкипера "Динамо" Бущана, и в этом нет никакого противоречия.

"Дебют у Георгия получился очень даже неплохим. Видится лишь одна явная его ошибка при отражении ударов – эпизод со вторым голом Жиру. Остальные ситуации были или безысходными, или завершались грамотной игрой на линии и ближнем выходе. Лунину стоит поднапрячься – как бы коронавирус COVID-19 не испортил его планы занять место основного голкипера национальной сборной. Прямой конкурент показал отличный перформанс" (football.ua, 08.10.20).

Размышляя о тренерской работе в этом матче, уже упоминавшийся Алексей Сливченко удивляется нежеланию Шевченко отойти от своих принципов и противопоставить опытному противнику более закрытый вариант ведения игры, который, возможно, уберег бы гостей от разгрома.

"Да, при Шевченко национальная команда однозначно прогрессирует и движется вперед. Не зря сейчас "сине-желтые" находятся на достаточно высокой 24-й позиции в рейтинге ФИФА. Но на будущее для качественного рывка вверх этой команде нужно научиться быть более разноплановой и вариативной. Не нужно упрямо пытаться делать то, что в какой-то момент перестало получаться. Нужно научиться мгновенно перестраиваться, и пробовать добиваться своего при помощи иных козырей. Это именно то пространство для прогресса, на которое явственно указало вчерашнее поражение. Возможно, даже хорошо, что счет оказался таким крупным: кого-то из футболистов это несколько спустит с небес на землю, другим – придаст новую мотивацию и стремление в ближайшем будущем доказать случайность произошедшего, а тренерскому штабу еще раз подбросит "червячка" для размышлений о необходимости поисков пресловутой тактической гибкости" (sport.ua, 08.10.20).

В том же направлении развивает мысль и Тарас Котив:

"Почему Украина никогда ранее не пропускала даже пять мячей, и уж тем более не проигрывала разницей в "минус 6"? Может, причина в том, что против грандов она выдавала тот самый несуразный антифутбол. Возьмите ту же Португалию с ее Роналду, Фелишем, Бруну Фернандешем и компанией. Не стесняются же чемпионы Европы играть в таком гадком стиле и результат стабильно добывают" (football24.ua, 07.10.20).

Ответ на подобные вопросы прозвучал на послематчевой пресс-конференции Шевченко, которого очевидно даже 1:7 не способны заставить свернуть с выбранного пути:

"Мы не в состоянии играть первым номером с такими грандами, как Испания, Франция, Германия. Это очень и очень тяжело для нас. Но играть в свой футбол, действовать на поле за счет своих принципов построения игры мы, конечно же, будем. Это – средние и короткие передачи, выход из обороны. Не получится таким образом, значит, будем искать другие варианты. Молодежь, которую мы привлекли в сборную в сложившейся ситуации, не провела с командой ни одной тренировки. Надо время, чтобы найти связи. Я сознательно иду на некоторые риски и жертвы. Ведь моя задача – подготовить команду на весну, когда сначала нас ждет отборочный цикл ЧМ-2022, а затем выступление в финальной части Евро-2020. А пока у нас есть время, чтобы просмотреть новых кандидатов" (dynamo.kiev.ua, 09.10.20).

В качестве же резюме стоит привести слова обозревателя Виталия Павлишина, который уверен, что даже такие досадные осечки способны принести пользу нашей команде.

"Подобные испытания однозначно нужны для того, чтобы стать крепче в будущем. Поэтому кто его знает, что позорнее – вот эти 1:7 от Франции или 0:1 от Мальты 2017 года или, например, домашние 1:1 с Латвией 2015 года, или тоже домашние 0:2 от Литвы в далеком 1994-м. Лучше все-таки играть с сильными соперниками, набивать шишки, делать и исправлять ошибки, тянуться к лучшим образцам любимого дела, чем вязнуть во втором или третьем эшелонах, иногда празднуя "выдающиеся" победы над командами-середняками и "оплакивая" осечки в матчах против аутсайдеров" (sector.depo.ua, 08.10.20). БУЩАН: ГЕРОЙ ИЛИ АНТИГЕРОЙ?

Надежды Шевченко усилиться игроками "Шахтера" перед субботней игрой с немцами оправдались только частично. Всему виной – массовое инфицирование COVID-19, зафиксированное в донецком клубе. По результатам дополнительного ПЦР-тестирования были обнаружены случаи заболевания коронавирусом у 9 игроков и 9 сотрудников. Как уточняет пресс-служба горняков, у большинства инфицированных болезнь протекает бессимптомно, у некоторых – в легкой форме.

"Все инфицированные уходят на 10-дневную самоизоляцию" (obozrevatel.com, 09.10.20) – сообщил гендир "Шахтера" Сергей Палкин. Тревожная информация, особенно если учитывать, что 21 октября команда стартует в Лиге чемпионов выездным боем с "Реалом".

"Абсолютно нет сейчас понимания, кто в итоге будет готов лететь в Мадрид на матч с "Реалом" (sport.ua, 09.10.20), – бьет тревогу Александр Денисов.

В этой ситуацией еще можно считать удачей, что среди инфицированных не оказалось Коваленко, Марлоса и Бондаря, которые в оперативном порядке присоединись к сборной, продолжившей подготовку на родной земле. А вот Матвиенко и Мораэс так и остались для Шевченко вне зоны доступа.

Коваленко в итоге оказался одним из шести новых футболистов, введенных тренером в стартовый состав украинской команды на матч с Германией. Прогнозируемо с первых минут появились на поле отдыхавшие в Париже Сергей Сидорчук и Александр Караваев, а также выходившие во вторник на замену Эдуард Соболь, Виктор Цыганков и Роман Яремчук. При этом в "основе" вновь появился Забарный – выглядел юноша достойно и второй раз кряду отыграл за национальную команду от звонка до звонка. Без сомнений, у парня весьма устойчивая психика, и парижское избиение не выбило его из колеи.

Наша сборная опять уступила, однако на сей раз минимально – 1:2, а при определенной доле везения могла под занавес и вырвать ничью, пусть даже она и не являлась бы закономерным результатам.

Похоже, такой итог удивил большинство журналистов, явно готовившихся к худшему, что и обусловило появление целого ряда положительных рецензий на игру подопечных Шевченко.

"С Германией мы снова понеслись вперед... И знаете, стало понятно, чем и ради чего Шевченко рисковал в играх с Испанией и Францией. Если там нас просто уничтожали на поле, то к третьему разу украинцы приспособились к такому стилю! Хоть убейте, но по игре мы не заслуживали уходить на перерыв, уступая в счете. Особенно яркими получились первые 20 минут, когда агрессивный настрой игроков в желтых футболках заставлял не на шутку нервничать Лева. Пускай мы часто неуклюже завершали свои перспективные выходы, пускай не всегда получался решающий пас, но наблюдать за тем, как немцы раз за разом обрезались в центре поля из-за нашего прессинга и персональной опеки – бесценно. Нельзя отрицать тот факт, что сейчас мы пытаемся именно ПРОТИВОСТОЯТЬ топ-сборным, а не играть с ними на отбой, как когда-то" (profootball.ua, 11.02.20), – источает оптимизм Дмитрий Ватрас.

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"По сравнению с Францией "сине-желтые" выглядели не так провально, получив еще порцию бесценного опыта. Отчаиваться не стоит, необходимо извлекать уроки из таких матчей, чтобы становиться лучше" (ua-football.com, 10.10), – более осторожная и, пожалуй, более объективная реакция.

Нельзя отрицать: сборная Украины выглядела намного целостнее, нежели в Париже, однако статистика неумолима и она все-таки указывает на огромное преимущество гостей.

Немцы ощутимо превзошли нас во владении и мячом (74%:26%), по количеству ударов – 17:9, ударов в створ – 12:3, угловых – 7:0 и голевых моментов – 6:1.

Впрочем, по мнению Павла Булаха, украинцы могли бы сыграть намного эффективнее, если бы в решающие моменты их не подводила техника:

"Движение без мяча, разгрузка зон для рейдов – это все чудесно... Но здесь вышла на первый план недостаточная культура паса, брак исполнения. Выбегали ведь много, выбегали неплохо, и даже решения по дальнейшему развитию контратак часто принимали верные, оптимальные, но исполнение… А если даже ударом завершалось, то все больше по горемычным, издерганным киевским воробьям. Потому что Лига А, потому что немцы, потому что нужно быстро и хочется правильно. И нервы" (footboom.com, 10.10.20).

Второй гол сборной Германии – полностью на совести Бущана, выронившего мяч в простой ситуации, однако нельзя отрицать и то, что именно благодаря голкиперу "Динамо" интрига в этом матче жила до самого финального свистка. Георгий совершил 10 эффектных сэйвов, некоторые из которых – уже после рокового "ляпа", и тем самым доказал, что умеет держать удар. Вряд ли бы кто-то из коллег Бущана в этот в вечер смог бы сделать для сборной больше.

Принимая результат и заглядывая вперед, журналист Дмитрий Курпас полагает, что добиться своего в матче с грандом Украина может лишь при трех условиях:

"Шансы против топ-сборных у нас есть только в случае, если весь пазл (кадры + игра) полностью сложится: нельзя терять ни одного важного игрока, угадать с тактикой и полностью реализовать ее на поле. Пока что сборная Шевченко только учится этому. Уже видна некоторая работа над ошибками, но чтобы побеждать грандов, нужно прыгать выше головы и коллективно расти в каждом матче. Для этого мы и попадали в элитный дивизион Лиги наций" (ua.tribuna.com, 11.10.20).

Тренер сборной Украины остался доволен подопечными – в частности тем, как они отреагировали на парижскую неудачу. Шевченко как никто понимает, что во вторник с Испанией будет еще сложнее. Третий матч за семь дней, да еще и против столь грозного соперника, в сентябре уже преподавшего нам урок… Ну а отсутствие дисквалифицированного Руслана Малиновского – пожалуй, самого сильного на сегодня игрока в нашем составе – лишь добавляет наставнику головной боли. Как бы там ни было, обходиться он собирается теми ребятами, которые уже есть в его распоряжении:

"Самое главное сейчас – восстановить игроков. Мы потратили очень много сил, а скамейка у нас короткая. Вызывать же футболистов просто для количества я не вижу смысла. Мы привлекаем только тех, в ком видим шанс, кто обладает необходимыми характеристиками. Так что будем работать с теми, кто есть" (dynamo.kiev.ua, 10.10).

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

Однако первое, с чего начал свое послематчевое общение с журналистами Андрей Шевченко, – его положительные эмоции, вызванные присутствием зрителей на трибунах. Конечно, без малого 18 тысяч сложно назвать внушительной аудиторией для 70-тысячного "Олимпийского", однако в нынешних условиях и эти разрешенные УЕФА 30 % от общей вместимости арены – большая победа. Все-таки в столице болельщики оставались без живого футбола элитного уровня целых 7 месяцев.

Отрадно, что и возвращение в Киев Лиги чемпионов состоится не при пустых трибунах. Это стало известно после положительного ответа на запрос президента ФК "Динамо" Игоря Суркиса, отправленный городскому голове Виталию Кличко.

"Просим Вас в рамках действующего законодательства и с учетом санитарно-эпидемической ситуации… разрешить доступ зрителей в установленной УЕФА квоте до 30% на трибуны НСК "Олимпийский" во время матчей Лиги чемпионов УЕФА. Руководством и соответствующими службами ФК "Динамо" (Киев) в случае принятия положительного решения по данному вопросу будут выполнены все требования специального медицинского протокола МОЗ Украины, УАФ и УЕФА, с целью сохранения здоровья и безопасности зрителей" (fcdynamo.kiev.ua, 05.10.20).

Получив "добро" от городских властей, киевский клуб уже в пятницу, 9 октября, начал реализовывать билеты на домашнюю игру с "Ювентусом", назначенную на 20-е число.

12-й игрок бело-синим точно не помешает, особенно если учитывать те сложности, которые привносит в подготовку "бело-синих" нынешнее "окно сборных". Сразу восемь футболистов были вызваны в лагерь национальной команды, еще трое отправились в "молодежку", в пятницу одолевшую румын – 1:0. Кроме того, в играх Лиги наций были задействованы три динамовских легионера – Родригес, Вербич и Кендзера. Итого – 14 человек. Их Мирча Луческу получит в свое распоряжение всего за неделю до встречи с "Ювентусом"…

Пожалуй, символично, что возвращение в Лигу чемпионов нашего самого титулованного клуба совпало по срокам с празднованием 45-летия завоевания "бело-синими" Суперкубка УЕФА.

По случаю славного юбилея клуб не только устроил онлайн-конференцию с игроками легендарной команды, обыгравшего в 1975-м звездную "Баварию", но и украсил фасад "Олимпийского" портретами героев тех исторических баталий.

Как известно, без прошлого не бывает будущего, и хочется надеяться, достижения предшественников смогут вдохновить на подвиги нынешнее поколение динамовцев.