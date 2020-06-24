16-летний вратарь "Ворсклы" впервые вышел на поле и выиграл серию пенальти в полуфинале Кубка Украины

16-летний вратарь "Ворсклы" Павел Исенко стал главным героем полуфинального матча Кубка Украины против "Мариуполя".

Голкипер сборной Украины U-17 в своем дебютном поединке за первую команду полтавчан вышел на замену на 118-й минуте и отбил в серии послематчевых пенальти три удара.

Комментируя этот успех, Павел признался, что перед выходом на поле он немного волновался.

"Конечно был маленький мандраж, но только вышел на поле - он сразу пропал. Хорошо, что так получилось. Делиться секретом, как отбивал пенальти, не буду. Во время первого удара я стал в другой угол, чтобы заманить. Перед тем, когда отразил второй, спросил, куда будет бить Корниенко. А когда пробивал Игнатенко, я ожидал исполнения "паненки". В раздевалке ребята подкидывали. Очень рад, что так получилось - выиграли", - цитирует Исенко телеканал "Футбол".

Как сообщал OBOZREVATEL, матч 1/2 финала Кубка Украины по футболу "Мариуполь" - "Ворскла" завершился в серии послематчевых пенальти (2:3). Основное время закончилось со счетом 1:1. В экстратаймах голов забито не было.

В решающем матче за престижный трофей "Ворскла" сразится с киевским "Динамо", которое неделю назад обыграл "Минай" (2:0) из одноименного города на Закарпатье.

Финал Кубка Украины состоится 8 июля на стадионе "Арена Львов" с соблюдением необходимых противоэпидемических требований.