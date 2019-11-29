16-й тур Премьер-лиги: расписание и где смотреть

В украинской футбольной Премьер-лиге 30 ноября и 1 декабря будут сыграны матчи 16 тура первого этапа чемпионата.

Традиционно внимание будет приковано к киевскому "Динамо", которое после фиаско в Мальме в Лиге Европы, сыграет с "Олимпиком".

Увидеть встречи игрового дня можно будет в эфире телеканалов "Футбол 1", "Футбол 2" и УНИАН. Вашему вниманию календарь и расписание трансляций.

Премьер-лига Украины. 16 тур

30 ноября (суббота)

14:00. "Львов" – "Днепр-1", "Футбол 2"

Львов, стадион "Львов-Арена"

Главный арбитр: Иван Бондарь

14:00. "Заря" – "Карпаты", УНИАН

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Ярослав Козык

17:00. "Ворскла" – "Колос", "Футбол 2"

Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского

Главный арбитр: Константин Труханов

1 декабря (воскресенье)

14:00. "Мариуполь" – "Шахтер", "Футбол 1"

Мариуполь, стадион имени Владимира Бойко

Главный арбитр: Анатолий Абдула

14:00. "Десна" – "Александрия", УНИАН

Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина

Главный арбитр: Евгений Арановский

19:30. "Олимпик" – "Динамо", "Футбол 1"

Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Главный арбитр: Виталий Романов

Как сообщал OBOZREVATEL, в игре киевского "Динамо" со шведским "Мальме" в Лиге Европы нашли странность.

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