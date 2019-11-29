16-й тур Премьер-лиги: расписание и где смотреть

В украинской футбольной Премьер-лиге 30 ноября и 1 декабря будут сыграны матчи 16 тура первого этапа чемпионата.
Традиционно внимание будет приковано к киевскому "Динамо", которое после фиаско в Мальме в Лиге Европы, сыграет с "Олимпиком".
Увидеть встречи игрового дня можно будет в эфире телеканалов "Футбол 1", "Футбол 2" и УНИАН. Вашему вниманию календарь и расписание трансляций.
Премьер-лига Украины. 16 тур
30 ноября (суббота)
14:00. "Львов" – "Днепр-1", "Футбол 2"
Львов, стадион "Львов-Арена"
Главный арбитр: Иван Бондарь
14:00. "Заря" – "Карпаты", УНИАН
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Ярослав Козык
17:00. "Ворскла" – "Колос", "Футбол 2"
Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского
Главный арбитр: Константин Труханов
1 декабря (воскресенье)
14:00. "Мариуполь" – "Шахтер", "Футбол 1"
Мариуполь, стадион имени Владимира Бойко
Главный арбитр: Анатолий Абдула
14:00. "Десна" – "Александрия", УНИАН
Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина
Главный арбитр: Евгений Арановский
19:30. "Олимпик" – "Динамо", "Футбол 1"
Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского
Главный арбитр: Виталий Романов
Как сообщал OBOZREVATEL, в игре киевского "Динамо" со шведским "Мальме" в Лиге Европы нашли странность.
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