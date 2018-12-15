16-й тур чемпионата Италии по футболу: расписание и где смотреть

Матчи 16-го тура итальянской Серии А пройдут с 15 по 18 декабря. Центральными противостоянием этого тура станет туринское дерби, в котором "Торино" примет "Ювентус".
По традиции некоторые матчи чемпионата Италии в прямом эфире покажут каналы "Футбол 1" и "Футбол 2". Вашему вниманию полное расписание тура.
Чемпионат Италии. 16-й тур
15 декабря (суббота)
19:00. "Интер" - "Удинезе", "Футбол 1"
Милан, стадион "Джузеппе Меацца"
Главный арбитр: Розарио Абиссо
21:30. "Торино" - "Ювентус", "Футбол 1"
Турин, стадион "Олимпико"
Главный арбитр: Марко Гуида
16 декабря (воскресенье)
13:30. СПАЛ - "Кьево", "Футбол 1"
Феррара, стадион "Паоло Мацца"
Главный арбитр: Лука Банти
16:00. "Сампдория" - "Парма", "Футбол 1"
Генуя, стадион "Луиджи Феррарис"
Главный арбитр: Лука Пайретто
16:00. "Фиорентина" - "Эмполи"
Флоренция, стадион "Артемио Франки"
Главный арбитр: Пьеро Джакомелли
16:00. "Фрозиноне" - "Сассуоло"
Фрозиноне, стадион "Бенито Стирпе"
Главный арбитр: Эудженио Аббатиста
19:00. "Кальяри" - "Наполи", "Футбол 1"
Кальяри, стадион "Сарденья Арена"
Главный арбитр: Даниэле Довери
21:30. "Рома" - "Дженоа", "Футбол 2"
Рим, стадион "Олимпико"
Главный арбитр: Марко Ди Белло
17 декабря (понедельник)
21:30. "Аталанта" - "Лацио"
Бергамо, стадион "Атлети Адзурри д'Италия"
Главный арбитр: Даниэле Орсато
18 декабря (вторник)
21:30. "Болонья" - "Милан", "Футбол 1"
Болонья, стадион "Ренато Даль'Ара"
Главный арбитр: Фабио Мареска
Как сообщал OBOZREVATEL, проиграв на выезде в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы греческому "Олимпиакосу" 1:3 итальянский "Милан" впервые в 21-м веке не смог выйти из группы в еврокубковом турнире.