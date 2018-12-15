16-й тур чемпионата Италии по футболу: расписание и где смотреть

Матчи 16-го тура итальянской Серии А пройдут с 15 по 18 декабря. Центральными противостоянием этого тура станет туринское дерби, в котором "Торино" примет "Ювентус".

По традиции некоторые матчи чемпионата Италии в прямом эфире покажут каналы "Футбол 1" и "Футбол 2". Вашему вниманию полное расписание тура.

Чемпионат Италии. 16-й тур

15 декабря (суббота)

19:00. "Интер" - "Удинезе", "Футбол 1"

Милан, стадион "Джузеппе Меацца"

Главный арбитр: Розарио Абиссо

21:30. "Торино" - "Ювентус", "Футбол 1"

Турин, стадион "Олимпико"

Главный арбитр: Марко Гуида

16 декабря (воскресенье)

13:30. СПАЛ - "Кьево", "Футбол 1"

Феррара, стадион "Паоло Мацца"

Главный арбитр: Лука Банти

16:00. "Сампдория" - "Парма", "Футбол 1"

Генуя, стадион "Луиджи Феррарис"

Главный арбитр: Лука Пайретто

16:00. "Фиорентина" - "Эмполи"

Флоренция, стадион "Артемио Франки"

Главный арбитр: Пьеро Джакомелли

16:00. "Фрозиноне" - "Сассуоло"

Фрозиноне, стадион "Бенито Стирпе"

Главный арбитр: Эудженио Аббатиста

19:00. "Кальяри" - "Наполи", "Футбол 1"

Кальяри, стадион "Сарденья Арена"

Главный арбитр: Даниэле Довери

21:30. "Рома" - "Дженоа", "Футбол 2"

Рим, стадион "Олимпико"

Главный арбитр: Марко Ди Белло

17 декабря (понедельник)

21:30. "Аталанта" - "Лацио"

Бергамо, стадион "Атлети Адзурри д'Италия"

Главный арбитр: Даниэле Орсато

18 декабря (вторник)

21:30. "Болонья" - "Милан", "Футбол 1"

Болонья, стадион "Ренато Даль'Ара"

Главный арбитр: Фабио Мареска

Как сообщал OBOZREVATEL, проиграв на выезде в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы греческому "Олимпиакосу" 1:3 итальянский "Милан" впервые в 21-м веке не смог выйти из группы в еврокубковом турнире.