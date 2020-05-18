1503 матча подряд: в Англии нашли самого преданного футбольного фаната

Английский болельщик футбольного клуба "Куинз Парк Рейнджерс" Крис Кемп не пропустил ни один из 1503 последних поединков своей любимой команды.

Как сообщает издание SkySports, серия 52-летнего чиновника продолжается уже более 30 лет – с сентября 1989 года, когда его КПР потерпел выездное поражение в матче с "Манчестер Сити" со счетом 0:1. За эти 1503 игры Кемп, который работает на тюремной службе, потратил на билеты и проезд около 80 тысяч фунтов.

Крис Кемп SkySports

Стоит отметить, что он планировал рождение первого ребенка на межсезонье, чтобы не пропустить ни одного поединка родного клуба.

Пока неизвестно, будет ли возобновлен второй по силе английский дивизион, в котором сейчас выступает КПР. Если команды снова начнут играть, то невероятная серия Кемпа закончится, так как поединки будут проходить при пустых трибунах.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, когда "Барселона" позволит болельщикам посещать футбольные матчи.

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