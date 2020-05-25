15 лет назад "Ливерпуль" сделал невероятный камбэк и победил "Милан" Шевченко в финале ЛЧ

25 мая 2005 года в Стамбуле состоялся один из самых захватывающих финалов Лиги чемпионов в истории.

После первого тайма казалось, что победу смело можно отдавать "Милану", за который выступал украинец Андрей Шевченко – итальянцы громили "Ливерпуль" со счетом 3:0 благодаря голу Паоло Мальдини и дублю Эрнана Креспо. Но на вторую половину англичане вышли с совершенно другим настроем, что позволило им перевернуть ход матча всего за шесть минут. С 54-й по 60-ю минуту Стивен Джеррард, Владимир Шмицер и Хаби Алонсо трижды огорчили голкипера "Милана" Диду.

"Милан" - "Ливерпуль" финал Лиги чемпионов-2005

В дополнительное время команды не забивали. Принести победу итальянскому клубу мог наш Шевченко, но ему непостижимым образом не удалось с двух попыток переиграть голкипера "Ливерпуля" Ежи Дудека. Как недавно признался украинский нападающий, он до сих пор не может смотреть повтор этого момента. Польский вратарь поймал кураж и привел англичан к победе в серии пенальти, отбив три одиннадцатиметровых удара в исполнении "Милана", в том числе и попытку Шевченко – 3:2 в пользу "Ливерпуля" по пенальти.

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