15 банок пива на допинге: как футболисты оттягиваются между матчами

Известно, что любимый напиток поклонников футбола – это пиво. В больших количествах они употребляют этот пенный напиток до, по ходу и после матчей с участием любимых команд.

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Попивают пивко и футболисты, иногда не по своей воле. Однажды московский спартаковец Юрий Гаврилов установил мировой рекорд по… употреблению пива перед допинг-контролем. После матча с Шотландией на ЧМ-1982 Юрий выпил 15 банок по 0,33 л. "Жара была чудовищная, за игру потерял около пяти килограммов, – объяснил он позже. – После сдачи анализов еле ногами перебирал!"

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Секрет успеха сборной Германии на ЧМ-1996 раскрыл журналистам Марио Баслер. Оказывается, тренер Берти Фогтс разрешал футболистам расслабляться. "По вечерам пили пиво, водку с лимоном или джин-тоник. Конечно, иногда мы набирались, но не до такой степени, как англичане, уничтожавшие пиво, словно оно было последним в их жизни". К слову, английские пьяницы чуть было не выбили немцев в полуфинале, проиграв лишь по пенальти.

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"В 1956 году меня, 17-летнего, пригласили играть в сухумское "Динамо", – рассказал однажды мастер спорта, заслуженный тренер Армении Саркис Овивян. – Предстояла игра с одноклубниками из Батуми. Директор стадиона сказал: "Саркис, если забьешь гол, я дам тебе 250 рублей". Большие деньги по тем временам! Я не думал, что буду играть, и с утра от души погулял с друзьями – выпил водки, две кружки пива… Вдруг говорят, чтобы я срочно собирался на игру, меня ставят в состав. Я забил тогда два гола, и директору пришлось раскошелиться на 500 рублей".

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Знаете ли вы, что ровно с 11-метровой отметки от линии ворот пенальти начали пробивать с 1903 года. При реализации пенальти было немало забавных случаев, и вот один из них. Хорошему футболисту трусы не мешают – доказано легендарным нападающим Джузеппе Меаццой. В полуфинале ЧМ-1938 зрители со смеху катались, когда итальянец подошел к "точке" на 60-й минуте, поддерживая руками… трусы.

Все дело в том, что у бедолаги просто-напросто лопнула резинка на них. Впрочем, это обстоятельство не помешало Джузеппе реализовать пенальти в ворота Бразилии. Радуясь голу, Меацца вскинул руки, забыв о злополучной резинке, но через мгновение все же не дал случиться конфузу и поймал трусы. Так и праздновал выход в финал мирового первенства.