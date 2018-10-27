13-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание и где смотреть

Матчи 13-го тура украинской Премьер-лиги пройдут 27 и 28 октября. Центральным противостоянием тура станет поединок в Полтаве, где местная "Ворскла" примет "Олимпик".

По традиции матчи чемпионата Украины в прямом эфире покажут каналы УНИАН, "Футбол 1", "Футбол 2" и 2+2.

Вашему вниманию полное расписание тура.

Чемпионат Украины. 12-й тур

27 октября (суббота)

14:00. "Десна" - "Мариуполь", "Футбол 2"

Чернигов, стадион им. Ю. Гагарина

Главный арбитр: Александр Дердо

17:00. "Арсенал-Киев" - "Шахтер", "Футбол 2"

Киев, стадион "Динамо" им. В. Лобановского

Главный арбитр: Игорь Пасхал

17:00. "Заря" - "Александрия", УНИАН

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Юрий Можаровский

28 октября (воскресенье)

14:00. "Черноморец" - "Карпаты", "Футбол 1"

Одесса, стадион "Черноморец"

Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин

17:00. "Динамо" - "Львов", 2+2

Киев, стадион НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Максим Козыряцкий

19:30. "Ворскла" - "Олимпик", "Футбол 1"

Полтава, стадион "Ворскла" им. А. Бутовского

Главный арбитр: Константин Труханов

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" обыграл "Десну" в скандальном матче девятого тура УПЛ.