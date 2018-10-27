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13-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание и где смотреть

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Матчи 13-го тура украинской Премьер-лиги пройдут 27 и 28 октября. Центральным противостоянием тура станет поединок в Полтаве, где местная "Ворскла" примет "Олимпик".

По традиции матчи чемпионата Украины в прямом эфире покажут каналы УНИАН, "Футбол 1", "Футбол 2" и 2+2.

Вашему вниманию полное расписание тура.

Чемпионат Украины. 12-й тур

27 октября (суббота)

14:00. "Десна" - "Мариуполь", "Футбол 2"
Чернигов, стадион им. Ю. Гагарина
Главный арбитр: Александр Дердо

17:00. "Арсенал-Киев" - "Шахтер", "Футбол 2"
Киев, стадион "Динамо" им. В. Лобановского
Главный арбитр: Игорь Пасхал

17:00. "Заря" - "Александрия", УНИАН
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Юрий Можаровский

Новости
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28 октября (воскресенье)

14:00. "Черноморец" - "Карпаты", "Футбол 1"
Одесса, стадион "Черноморец"
Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин

17:00. "Динамо" - "Львов", 2+2
Киев, стадион НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Максим Козыряцкий

19:30. "Ворскла" - "Олимпик", "Футбол 1"
Полтава, стадион "Ворскла" им. А. Бутовского
Главный арбитр: Константин Труханов

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" обыграл "Десну" в скандальном матче девятого тура УПЛ.

Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Тема
Премьер-лига Украины
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