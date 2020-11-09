13-й футболист "Динамо" заразился COVID-19

Защитник киевского "Динамо" Денис Попов стал 13-м игроком команды, который заразился коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской футбольной ассоциации (УАФ). Игрок "бело-синих" сдал положительный тест на COVID-19 накануне приезда в расположение сборной Украины для подготовки к матчам с Польшей (11 ноября), Германией (14 ноября) и Швейцарией (17 ноября).

Футболист не сможет помочь "желто-синим" в этих играх, и уже отбыл на самоизоляцию.

Напомним, коронавирусом в "Динамо" ранее заразились Георгий Цитаишвили, Денис Гармаш, Миккель Дуэлунд, Александр Караваев, Тудор Бэлуцэ, Николай Шапаренко, Георгий Бущан, Денис Бойко, Виталий Миколенко, Владислав Супряга, Богдан Леднев и Владимир Шепелев.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Динамо" Мирча Луческу назвал клуб виновным во вспышке COVID-9 среди футболистов.