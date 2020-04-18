"120-я минута, а у него стоит": Миколенко сделал признание про Криштиану Роналду

Футболист "Динамо" Виталий Миколенко рассказал о прическах в клубе и сборной, отдельно отметив прическу португальца Криштиану Роналду.

"Когда я подстригся на лысо, начал играть в первой команде. После этого даже не думал менять, мне так удобно. Проснулся и ничего не нужно поправлять – умылся и пошел. Это Караваев 15 минут прическу делает. Вообще в "Динамо" к выходу на поле долго готовятся Фран Соль и Беньямин Вербич. А если в сборной – не слежу, кто сколько, но думаю, что дольше всех Коноплянка. Не знаю, сколько времени тратит на прическу Роналду, но он всегда хорошо выглядит – 120-я минута, а у него все стоит", – сказал Миколенко во время прямого эфира в Instagram УАФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербич высказал свое мнение о партнере по команде – защитнике Виталии Миколенко, назвав его "вторым Андреем Шевченко".