Главная Новости
18 апреля • обновлено в 12:58
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"120-я минута, а у него стоит": Миколенко сделал признание про Криштиану Роналду

1.5т
Читать материал на украинском

Футболист "Динамо" Виталий Миколенко рассказал о прическах в клубе и сборной, отдельно отметив прическу португальца Криштиану Роналду.

"Когда я подстригся на лысо, начал играть в первой команде. После этого даже не думал менять, мне так удобно. Проснулся и ничего не нужно поправлять – умылся и пошел. Это Караваев 15 минут прическу делает. Вообще в "Динамо" к выходу на поле долго готовятся Фран Соль и Беньямин Вербич. А если в сборной – не слежу, кто сколько, но думаю, что дольше всех Коноплянка. Не знаю, сколько времени тратит на прическу Роналду, но он всегда хорошо выглядит – 120-я минута, а у него все стоит", – сказал Миколенко во время прямого эфира в Instagram УАФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербич высказал свое мнение о партнере по команде – защитнике Виталии Миколенко, назвав его "вторым Андреем Шевченко".

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Криштиану Роналду Виталий Миколенко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 5106.

    Вылечились: 275. Умерли: 133.

  • В мире заболели более 2,2 миллионов человек, погибли – более 150 тысяч.

  • В США нашли эффективное новое лекарство против COVID-19.

  • Польша решила выйти из карантина: что разрешат в первую очередь.

  • Зеленский предупредил, что 10% всего населения Украины могут заболеть COVID-19.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Chiefs
VS
Rooster
Победа Rooster
1.75 Сделать ставку
Lucid Dream
VS
JigadooD
Победа Lucid Dream с форой в -1,5 карты
1.95 Сделать ставку
Avant
VS
Ground Zero
Победа Avant с форой в -1,5 карты
1.87 Сделать ставку
New Ingland Whalers
VS
Orion
Победа New Ingland Whalers c форой в -1,5 карты
1.45 Сделать ставку
PDHM
VS
Monstars
Победа Monstars с форой в -1,5 карты
1.80 Сделать ставку
Triumph
VS
Ethereal
Победа Triumph с форой в -1,5 карты
1.95 Сделать ставку
Beyond
VS
JiJieHao
Победа Beyond
2,35 Сделать ставку
paiN
VS
Imperial
Победа Imperial с форой в +1,5 карты
1.60 Сделать ставку
SKADE
VS
Endpoint
Тотал больше 26,5 раундов
1.90 Сделать ставку
Gambit Youngsters
VS
Copenhagen Flames
Победа Gambit Youngsters
1.75 Сделать ставку