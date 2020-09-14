12 желтых и 5 красных карточек: ПСЖ сенсационно проиграл в знаменитом французском дерби

ПСЖ сенсационно проиграл "Марселю" в классическом француском дерби, по итогам которого арбитр показал игрокам обеих команд 12 желтых и 5 красных карточек.

Парижане на правах фаворитов матча владели инициативой с первых минут, создав несколько опаснейших моментов у ворот соперника, но первый и единственный гол в поединке был забит гостями после подачи со штрафного на 31-й минуте, когда Флориан Товен замкнул навес Димитри Пайе.

В дальнейшем матч проходил в постоянной борьбе с небольшим количеством стопроцентных возможностей. Шла пятая минута добавленного ко второму тайму времени, когда Неймар вступил в словесную перепалку с защитником "Марселя" Альваро Гонсалесом. Они долго обменивались репликами, пока в центре поля не завязалась драка, в результате которой пятеро футболистов – трое у парижан и двое у гостей – не увидели перед собой красные карточки.

Отметим, что "Марсель" выиграл у своих принципиальных соперников впервые с 2011 года. Команда португальца Андре Виллаша-Боаша одержала две победы в двух стартовых турах первенства Франции, в то время как действующий чемпион страны ПСЖ оба поединка проиграл.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч южноамериканской ЛЧ завершился грандиозным побоищем, в результате которого арбитр показал 8 красных карточек.