12-летнего мальчика арестовали за оскорбления в адрес английского футболиста

Максим Иншаков Футбол 20:57, 12.07.2020 Обновлено: 21:02, 12.07.2020

Полиция английского графства Уэст-Мидлендс арестовала 12-летнего мальчика, которого подозревают в расистских угрозах в адрес футболиста "Кристал Пэлас" и сборной Кот-д`Ивуара Уилфрида Заха.

"Лучше завтра не забивай завтра, черный уё**к, иначе я приду к тебе домой в костюме призрака", – говорилось в сообщении, которое получил Заха.

Twitter Уилфрида Заха
Сообщение с угрозой
Twitter Уилфрида Заха

"Мы были информированы о серии расистских сообщений, отправленных сегодня футболисту, и после того, как мы изучили их и провели проверки, мы арестовали мальчика. 12-летний подросток из Солихалла был взят под стражу. Спасибо всем, кто сообщил. Расизм недопустим", – сообщили в полиции.

Twitter полиции графства Уэст-Мидлендс

Как сообщал OBOZREVATEL, шесть пилотов Формулы-1 отказались поддержать движение Black Lives Matter и преклонить колено перед стартом гонки на первом этапе сезона – Гран-при Австрии.

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