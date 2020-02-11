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12 февраля • обновлено в 00:39
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12 лет тюрьмы за трансфер Ярмоленко: стали известны подробности скандального дела

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Полиция Киева завершила досудебное расследование по факту мошеннических действий относительно трансфера Андрея Ярмоленко из "Динамо" в "Боруссию". Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Как сообщается в заявлении столичной полиции в Facebook, обвинительный акт по скандальному делу, связанному со средствами платежа солидарности за трансфер футболиста, направлен в Печерский районный суд.

Правоохранители установили, что в 2017 году, когда между "Динамо" и "Боруссией" (Дортмунд) был заключен договор о переходе игрока в Бундеслигу, мошенники завладели деньгами, которые предназначались для детско-юношеской школы в Чернигове, воспитавшей футболиста.

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

Согласно условиям контракта между клубами, в специализированную детско-юношескую школу, где учился спортсмен, должна была поступить часть платежа солидарности, однако платеж перечислили компании с созвучным названием, не имевшей отношения к спортсмену.

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По данным полиции, таким образом детской спортивной школе был причинен материальный ущерб в размере более 5 млн грн. Столичные следователи сообщили о подозрении соучредителю и председателю правления фирмы в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

Также уточняется, что "принятыми мерами в ходе следствия частично возмещены причиненные убытки на сумму свыше 3,5 млн грн".

Напомним, летом 2017 года Ярмоленко перешел из "Динамо" в дортмундскую Боруссию. По данным СМИ, трансфер стоил от 25 млн до 30 млн евро. Сейчас Ярмоленко является футболистом английского "Вест Хэма".

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, что "Вест Хэм" может сократить зарплату Ярмоленко в два раза.

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Автор
Денис Карпов
Персона
Андрей Ярмоленко
Место
Украина Киев
Тег
Национальная полиция Украины
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