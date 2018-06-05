"Давление на Путина": Геращенко выдвинула требования по ЧМ-2018

Вице-спикер и представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко призвала своих коллег в парламенте всеми силами бороться с президентом РФ Владимиром Путиным в преддверии ЧМ-2018.

Политик призвала всех коллег сплотиться ради одной цели.

"Я прошу всех нас апеллировать ко всем международным структурам с двумя требованиями: давление на Путина, чтобы к чемпионату мира по футболу были освобождены политзаключенные и заложники и допущены Международный комитет Красного креста и украинский омбудсмен Людмила Денисова во все тюрьмы, в том числе и на оккупированных территориях на Донбассе и в Крыму, и к нашим политзаключенным в России", - приводит слова Геращенко Украинская Правда.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве приняли меры по ограничению движения со стороны ЛНР в сторону РФ на время проведения ЧМ.