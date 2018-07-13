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Месси устроил "тиранию" в сборной Аргентины

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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси прямо влиял на выбор состава игроков на матчи национальной команды во время чемпионат мира по футболу в России.

Капитан "альбиселесте" посоветовал главному тренеру Хорхе Сампаоли не использовать защитника Федерико Фасио и полузащитника Джовани Ло Чельсо, говорится в сообщении "Спорт Экспресс" со ссылкой на El Chiringuito TV.

22-летний полузащитник ПСЖ Ло Чельсо не выходил на поле вовсе, а футболист Ромы сыграл лишь тайм в матче 1/8 против команды Франции, выйдя на замену во второй 45-минутке.

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Напомним, сборная Аргентины покинула турнир на стадии 1/8 мундиаля, уступив сборной Франции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Месси спешно покинул расположения сборной, не дожидаясь вылета всей команды домой.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Персоны
Лионель МессиХорхе Сампаоли
Объекты
сборная Аргентины по футболуСборная Франции по футболу
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