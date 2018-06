"Донести сперму": итальянский тренер оскорбил российскую помощницу Абрамовича

Экс-наставник "Наполи" Маурицио Сарри громко оскандалился во время переговоров с лондонским "Челси".

Итальянский специалист грубо оскорбил исполнительного директора английского клуба россиянку Марину Грановскую. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Everything Napoli с ссылкой на радиостанцию Kiss Kiss Napoli.

По имеющейся информации, 43-летняя руководитель клуба уведомила Сарри о том, что ему, в случае сотрудничества сторон, будет запрещено курить на базе клуба и на стадионе "Стэнфорд Бридж". Сарри за словом в карман не полез.

🔔 According to Kiss Kiss Napoli, Marina Granovaskaia informed Sarri he couldn’t smoke at Chelsea’s training ground or Stamford Bridge, to which he replied: “God only created women to carry semen from the bedroom to the toilet, not to run a football club.”