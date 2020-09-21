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11-летний родственник известного футболиста случайно застрелился в Исландии

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
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11-летний родственник Гильфи Сигурдссона случайно застрелился из ружья

Сводный брат жены полузащитника "Эвертона" Гильфи Сигурдссона случайно застрелился в Исландии.

Как сообщает издание The Sun, 11-летний Максимильян Хельги Иварссон достал ружье из запертого оружейного шкафа и произвел выстрел. Остается неизвестным, кому принадлежит ружье, однако отец ребенка любит охотиться недалеко от Рейкьявика.

Родственники Максимильяна назвали его сознательным, трудолюбивым и ярким человеком. В свои 11 лет он знал три иностранных языка.

Несмотря на трагедию, которая случилась 8 сентября, Сигурдссон принял участие в матче первого тура английской Премьер-лиги против "Тоттенхэма" уже через пять дней. "Эвертон" одержал две победы в двух стартовых поединках АПЛ и идет в группе лидеров чемпионата.

Как сообщал OBOZREVATEL, ливанский футболист умер от выстрела в воздух на похоронах.

ИсландияФК Эвертонсмерть
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