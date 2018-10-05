11-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание и где смотреть

Матчи 11-го тура украинской Премьер-лиги пройдут 6 и 7 октября. Центральным противостоянием тура станет поединок между донецким "Шахтером" и луганской "Зарей".

По традиции матчи чемпионата Украины в прямом эфире покажут каналы 2+2, "Футбол 1" и "Футбол 2". Вашему вниманию полное расписание тура.

Чемпионат Украины. 11-й тур

6 октября (суббота)

14:00. "Мариуполь" - "Карпаты", "Футбол 2"

Мариуполь, стадион им. В. Бойка

Главный арбитр: Денис Шурман

17:00. "Александрия" - "Черноморец", "Футбол 2"

Александрия, стадион КСК "Ника"

Главный арбитр: Игорь Пасхал

7 октября (воскресенье)

14:00. "Львов" - "Десна", "Футбол 1"

Львов, стадион "Арена Львов"

Главный арбитр: Николай Балакин

17:00. "Динамо" - "Олимпик", "2+2"

Киев, стадион НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Ярослав Козык

17:00. "Шахтер" - "Заря", "Футбол 1"

Харьков, стадион ОСК "Металлист"

Главный арбитр: Николай Кривоносов

19:30. "Ворскла" - "Арсенал", "Футбол 1"

Полтава, стадион "Ворскла" им. А.Бутовского

Главный арбитр: Виктор Копиевский

Как сообщал OBOZREVATEL, президент "Динамо" Игорь Суркис резко высказался о судействе в чемпионате Украины.