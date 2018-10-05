11-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание и где смотреть

Матчи 11-го тура украинской Премьер-лиги пройдут 6 и 7 октября. Центральным противостоянием тура станет поединок между донецким "Шахтером" и луганской "Зарей".
По традиции матчи чемпионата Украины в прямом эфире покажут каналы 2+2, "Футбол 1" и "Футбол 2". Вашему вниманию полное расписание тура.
Чемпионат Украины. 11-й тур
6 октября (суббота)
14:00. "Мариуполь" - "Карпаты", "Футбол 2"
Мариуполь, стадион им. В. Бойка
Главный арбитр: Денис Шурман
17:00. "Александрия" - "Черноморец", "Футбол 2"
Александрия, стадион КСК "Ника"
Главный арбитр: Игорь Пасхал
7 октября (воскресенье)
14:00. "Львов" - "Десна", "Футбол 1"
Львов, стадион "Арена Львов"
Главный арбитр: Николай Балакин
17:00. "Динамо" - "Олимпик", "2+2"
Киев, стадион НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Ярослав Козык
17:00. "Шахтер" - "Заря", "Футбол 1"
Харьков, стадион ОСК "Металлист"
Главный арбитр: Николай Кривоносов
19:30. "Ворскла" - "Арсенал", "Футбол 1"
Полтава, стадион "Ворскла" им. А.Бутовского
Главный арбитр: Виктор Копиевский
Как сообщал OBOZREVATEL, президент "Динамо" Игорь Суркис резко высказался о судействе в чемпионате Украины.
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