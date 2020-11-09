11 голов за 141 минуту: в Кубке Англии команды выдали матч-триллер. Видео

Матч первого раунда Кубка Англии между "Торки Юнайтед" и "Кроули Таун" подарил футбольным болельщикам незабываемые эмоции.

Хозяева выигрывали со счетом 2:0 до 83-й минуты поединка, когда "Кроули" удалось сократить отставание после удара с пенальти. Из-за травмы голкипера гостей арбитр добавил ко второй половине встречи 21 минуту, за которые команды забили еще три гола, закончив основное время с результатом 3:3.

В овертайме "Торки" снова вышел вперед, а затем и удвоил преимущество на 107-й минуте, однако "Кроули" нашел в себе силы на еще один камбэк, удивительным образом отличившись три раза за оставшееся время матча. Гости победили со счетом 6:5 и вышли во второй раунд Кубка страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Бирмингем" и "Лидс Юнайтед" устроили голевую перестрелку в поединке английского Чемпионшипа, забив последние четыре гола за десять минут.