11 голов в трех матчах: украинский нападающий устроил феерию в Германии

Форвард юниорской сборной Украины (U-18) Эрик Шуранов, который защищает также цвета немецкого "Нюрнберга", результативно начал новый сезон.

17-летний украинец Эрик Шуранов забил 11 голов в трех матчах zbirna.com

Как сообщает zbirna.com, юниорская команда "Нюрнберга" (U-19) провела три поединка в рамках чемпионата региональной лиги Баварии — 17-летний Шуранов неизменно выходил в этих играх на поле в основном составе и забил в них… 11 мячей!

Эрик Шуранов выступает за сборную Украины среди игроков 2002 года рождения. Наставник команды Владимир Езерский всерьез рассчитывает на немецкого легионера, который в пяти матчах за сборную забил пять мячей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17-летний полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко забил гол-шедевр с 30 метров.

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