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29 ноября • обновлено в 11:14
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"10 топ-моделей": экс-игрок "Арсенала" рассказал о выезде в Россию на матч Лиги чемпионов

2.4т
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Экс-футболист лондонского "Арсенала" Паскаль Сиган поделился историей о том, как в 2003-м году московский "Локомотив" пытался соблазнить его и партнеров перед матчем Лиги чемпионов.

"Когда мы зашли в наш отель в Москве, на баре нас ждали десять топ-моделей. Нам дали понять, что задача девушек – утомить нас перед игрой", – передает слова Сигана агентство time24.

Паскаль Сиган

Паскаль Сиган

Mirror

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Сиган вспоминает, что никто из футболистов на эту провокацию не повелся.

"Мы не проиграли, и, насколько я помню, никто из игроков не был настолько глуп, чтобы попасть в эту ловушку. Особенно учитывая то, как часто в таблоидах появлялась информация об изменах футболистов", – добавил он.

Матч между командами в Москве закончился нулевой ничьей.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский хоккеист Брайан Берард, выступавший за подольский "Витязь", поведал о своей веселой жизни в КХЛ.

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Тема
Лига чемпионов
Место
Россия Москва
Теги
ФК Локомотив Москва ФК Арсенал Лондон
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