"10 топ-моделей": экс-игрок "Арсенала" рассказал о выезде в Россию на матч Лиги чемпионов

Экс-футболист лондонского "Арсенала" Паскаль Сиган поделился историей о том, как в 2003-м году московский "Локомотив" пытался соблазнить его и партнеров перед матчем Лиги чемпионов.

"Когда мы зашли в наш отель в Москве, на баре нас ждали десять топ-моделей. Нам дали понять, что задача девушек – утомить нас перед игрой", – передает слова Сигана агентство time24.

Паскаль Сиган Mirror

Сиган вспоминает, что никто из футболистов на эту провокацию не повелся.

"Мы не проиграли, и, насколько я помню, никто из игроков не был настолько глуп, чтобы попасть в эту ловушку. Особенно учитывая то, как часто в таблоидах появлялась информация об изменах футболистов", – добавил он.

Матч между командами в Москве закончился нулевой ничьей.

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