10 лучших спортсменов Украины в 2018 году

За последние годы украинский спорт переживает тяжелые времена, что явно отбросило Украину на многих спортивных фронтах. Но не все так плохо - несмотря на все неурядицы, есть чему и порадоваться.

Да, про Александра Усика или Элину Свитолину в 2018-м говорил почти весь мир - это однозначный прорыв на вершину и топ-звания. Впрочем, хватает и менее резонансных личностей, которые более тихим путем добились также значимых побед, прославивших Украину на международной арене.

OBOZREVATEL подытожил все спортивные события 2018 года, определив 10 самых успешных и лучших спортсменов Украины.

Александр Усик (бокс)

Достижение года: выиграл боксерскую Лигу чемпионов и добыл звание абсолютного чемпиона в тяжелом весе

Лучший бой: против Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской супер-серии

Как закончил 2018-й: победой над британцем Тони Белью и выходом на топ-арену мирового бокса

Украинский чемпион, абсолютный чемпион в первом тяжелом весе, единственный обладатель чемпионских поясов по всем основным версиям (WBA, WBO, WBC, IBF) среди профессиональных боксеров современности - что еще нужно, чтобы отметить Александра Усика?

Александр Усик

2018-й - однозначно год Усика. В прошедшем году крымчанин сделал главный прорыв в своей карьере, объединив все пояса крузервейта (первый тяжелый вес) и открыв для себя дверь в супертяжелый вес. Кроме того, Александр остается непобежденным (16-0, 12КО), демонстрируя отличную технику и мощь на ринге.

Конечно, здесь Усику здорово подвернулась Всемирная боксерская суперсерия (WBCС, аналог футбольной Лиги чемпионов). Победа в турнире над Муратом Гассиевым дала возможность украинцу объединить все пояса в крузервейте и еще больше утвердиться на арене мирового бокса.

Но главное, что триумф в WBCС открыл Усику путь в элиту мирового бокса - осенью команда боксера заключила контракт с одним из ведущих промоутеров мира, британцем Эдди Хирном, который уже начал процесс "запуска" Саши в супертяжелый вес и продвижение на бои с лучшими боксерами мира.

Василий Ломаченко (бокс)

Достижение года: впервые в карьере объединил два пояса в легкой весовой категории - WBA и WBO

Лучший бой: против Хосе Педрасы, где отстоял звание чемпиона мира по версии WBA и завоевал пояс WBO

Как закончил 2018-й: победой над Хосе Педрасой

Хотя Ломаченко и менее раскручен, нежели его друг Усик, но это не мешает ему быть одним из лучших боксеров мира в своей весовой категории. А многие и вовсе без лишней скромности называют Василия "гением современного бокса".

Василий Ломаченко (справа)

2018-й ознаменовался для Ломаченко в первую очередь удачным переходом из второго полулегкого (до 59 кг) в легкий вес (до 61,2 кг). По сути, Василий и не заметил перехода в более тяжелую категорию - техника бокса и идеально продуманная стратегия боя позволили Лому провести два отличных поединка и взять два пояса за год (в добавок еще и чемпионский пояс The Ring).

Ломаченко завершает год в статусе одного из лучших боксеров мира, который уверенно идет к званию абсолютного чемпиона в своей весовой категории.

Элитна Свитолина (теннис)

Достижение года: 4-е место во всемирном рейтинге WTA

Лучший матч: полуфинал Итогового турнира против Кики Бертенс (Голландия)

Как закончила 2018-й: выиграла показательный турнир Open de Caen во Франции

Однозначно один из "топов" Украины, если не самый лучший ее спортсмен в 2018 году - Элина Свитолина сейчас в ударе, заставив уважать украинский теннис на мировой арене.

Элина Свитолина

Впервые за многие годы украинская теннисистка закончила год в авангарде рейтинга WTA, причем аж на 4-м месте! А если вспомнить, что осенью украинка вообще поднималась на 3-ю позицию, то Элине стоит только поаплодировать.

Особенно эффектным у Свитолиной вышел конец официального сезона - победа на Итоговом турнире WTA. В Сингапур Элина ехала в статусе андердога и почти не рассчитывая на победу. Но потом была "история золушки" - уверенно пройденная группа, напряженный полуфинал с голландкой Бертенс (7:5, 6:7(5), 6:4) и триумфальный финал против американки Стивенс.

В целом же Свитолина довольно ровно провела 2018-й, хотя осенью и впала в небольшой кризис. Но после маленькой паузы ей сполна удалось реабилитироваться на Итоговом турнире, а за год добыто 3 титула (кроме Итогового были также победы на турнирах в Брисбене и Дубае). Ну и титул 4-й ракетки мира - это верх достижения, о котором Украина в теннисе пару лент назад только мечтала.

Даяна Ястремская (теннис)

Достижение года: самая молодая победительница турниров WTA среди украинок

Лучший матч: финал турнира в Гонконге

Как закончила 2018-й: получила звание "Лучшая молодая теннисистка WTA"

В женском теннисе Украины нередко появляются новые имена и молодые надежды, но Даяна Ястремская стала best of the best среди них. Победа на турнире WTA в Гонконге, украинский рекорд и признание от WTA - таким вышел 2018-й для Ястремской.

Даяна Ястремская

Если вынести за скобки Элину Свитолину, то именно Ястремская была яркой звездочкой Украины в теннисном мире (особенно во второй половине 2018-го). Немало побеждала и набрала очков в рейтинге и Леся Цуренко, но Ястремская просто ворвалась в мировую элиту тенниса и сделала рывок в топ-60 мирового рейтинга.

Подвигом Ястремской в этом году стала не только победа в Гонконге, где в финале она обыграла 24-й номер рейтинга WTA Ван Цян. Даяна также показала очень смелый и агрессивный теннис, с отличными диагоналями, чего в последние годы так мало в исполнении украинских теннисистов. И пускай у 18-летней спортсменки получалось далеко не все, но ее прорыв и прогресс в 2018-м были просто фантастическими.

An amazing rally finished with another superb Yastremska winner! 👏😃 #PHKTO2018 pic.twitter.com/FQ1uPkrkXN — WTA (@WTA) October 14, 2018

Руслан Малиновский (футбол)

Достижение года: прогресс в одном из европейских чемпионатов и вызов в сборную Украины

Лучший матч: "Антверпен" - "Генк" в чемпионате Бельгии (2 гола и 1 результативный пас)

Как закончил 2018-й: в топ-3 бомбардиров и ассистентов "Генка", одним из лучших исполнителей стандартов в чемпионате Бельгии

Поначалу Руслана Малиновского в Бельгии воспринимали слабо - далеко не звездный игрок попал в далеко не лучшую команду не топового чемпионата. Но со временем все изменилось - Руслан начал двигаться вверх "семимильными шагами" и закончил 2018-й совершенно иначе, нежели начинал.

Руслан Малиновский

Изначально Малиновскому вроде и нечем похвастаться - играет в Бельгии и не является бесспорным лидером команды. Однако стоит только посмотреть на его путь в 2018-м - от новичка до одного из самых результативных игроков "Генка", "клепающего" отличные голы дальними ударами и со стандартов.

Кроме того, что 25-летний хавбек постоянно повышает свой уровень и статус, так постепенно он становится одним из самых желаемых игроков Европы. Малиновскому уже приписывают интерес от лучших клубов ведущих чемпионатов, и нет сомнений, что в будущем он перейдет в топ-клуб.

Это все подтверждается и признанием на международной арене - в течении года Руслан стал основным в сборной Украины, формируя манеру игры "сине-желтых" в полузащите. Ну а в целом, благодаря голам за клуб и сборную, Малиновский является самым результативным украинским легионером в 10-ке лучших национальных чемпионатов Европы.

Марлос (футбол)

Достижение года: самый результативный игрок "Шахтера" в сезоне 2017/18

Как закончил 2018-й: второй бомбардир "Шахтера" в текущем сезоне

Уже много лет "Шахтер" опирается на бразильцев, и каждый сезон по мере ротации у команды есть свои бразильские лидеры, "делающие погоду" в атаке. В нынешнем году таковым на ряду с Тайсоном был хавбек Марлос.

Марлос

На первый взгляд, лидерскими качествами и игрой выделяется как раз Тайсон. Но это в порядке вещей для Марлоса - он всегда действует "в тени", принося эффективность не только себе, но и партнерам. Именно Марлос в прошлом сезоне стал лучшим атакующим игроком "Шахтера", по системе "гол+пас" сделав 18+11. Тайсона тогда и рядом не было.

Важность Марлоса на поле хорошо ощущается, когда "Шахтер" играет с ним и без него. По сути фланговый игрок на деле берет под контроль и центр поля, остро играя на позиции плеймейкера. Действия Марлоса сразу придают игре дончан разнообразность и вариативность, что существенно увеличивает мощь атаки. Это же было видно, когда натурализованный бразилец выходил и в составе сборной Украины (где на него рассчитывают уже исключительно в центре).

Марлосу уже 30, и закат карьеры не за горами. Но в "Шахтере" по-прежнему тяжело найти замену бразильцу, чтобы не потерять в эффективности игры. Также Марлоса с удовольствием вызывают и в ряды сборной Украины.

Андрей Лунин (футбол)

Достижение года: стал игроком мадридского "Реала"

Как закончил 2018-й: одним из лучших и самых перспективных голкиперов Украины

Конечно, игровая статистика Лунина (особенно во второй половине 2018-го) сейчас не впечатляет - всю осень он провел на скамейке запасных в аренде испанского "Леганеса", сыграв лишь в 4-х матчах. Но стать в 19 лет игроком "Реала", перейдя туда из "Зари", и одним из постоянных голкиперов сборной Украины - у кого еще есть такая биография?

Андрей Лунин

В прошедшем году Лунин стал настоящим феноменом украинского футбола. Сначала сполна раскрылся в "Заре", а затем сделал резкий скачок (невиданный ранее трансфер для "Зари" и УПЛ в целом) - подписал контракт с "Реалом".

Да, сразу в Мадриде Лунину не светило заиграть, но даже в считанных матчах в аренде Андрей показал класс и, как уверенно прогнозируют испанские СМИ, уже заслужил возвращение в первую команду "Реала".

Этим самым Лунин здорово убил ряд устойчивых стереотипов украинского футбола - он не только еще раз доказал, что молодым игрокам нужно стремиться в Европу и выбивать лучшие возможности, но и показал, что в Европу можно уйти из маленькой команды (а не только из "Динамо" или "Шахтера").

Юлия Джима (биатлон)

Достижение года: 1-е место в индивидуальной гонке (15 км) на этапе Кубка мира в Поклюке

Как закончила 2018-й: 20-е место в масс-старте (12,5 км) на этапе КМ в Нове-Место

Биатлонная сборная Украины среди женщин долго держалась в рядах лучших, но в нынешнем году все же начала сдавать позиции. Команде явно нужно обновление, но пока свежей крови нет, а многие борются с индивидуальными проблемами, результаты для украинцев вместе с Еленой Пидгрушной уверенно добывает Юлия Джима.

Юлия Джима

Джима давно является одним из лидеров биатлонной сборной, регулярно принося "сине-желтым" медали. И даже когда в этом году сборная после ухода с поста главного тренера словенца Уроша Велепеца начала пробуксовывать, Джима этого особо и не заметила. Как раз в начале нынешнего сезона Юлия впервые в карьере выиграла отдельную дистанцию (индивидуальную гонку в Поклюке), а на остальных забегах сезона еще 3 раза из 5-ти входила в топ-30.

What a performance by Yuliia Dzhima of Ukraine! 20/20 and that will be the first World Cup victory for the 28 year old. #POK18



Follow the 15km live on https://t.co/Z1cUg2llYh pic.twitter.com/f2DSEKCow0 — IBU World Cup (@IBU_WC) December 6, 2018

Святослав Михайлюк (баскетбол)

Достижение года: стал игроком НБА в "Лос-Анджелес Лейкерс"

Довольно давно Украина имела своего игрока в НБА, пробившегося в Америку с просторов украинского баскетбола (Алексей Лэнь не в счет). И только летом 2018-го Святославу Михайлюку удалось переломить "традицию" - украинец стал игроком "Лос-Анджелес" Лейкерс.

Святослав Михайлюк (слева)

Сви (как называют Святослава в США) довольно долго шел к этому успеху, несколько лет проведя в студенческой лига NCAA (и, по мнению некоторых, даже немного пересидел там). Но драфт этого года оправдал все надежды и амбиции Михайлюка - его взяли сами "Лейкерс", причем в одну трансферную кампанию вместе с Леброном Джеймсом.

Поначалу было много разговоров, что Святослав не останется в ЛА и уйдет в аренду, но украинец остался. Да, пока доверия 21-летнему защитнику не так и много (в среднем по 10,8 минут за игру по состоянию на 26 декабря), но каждое появление украинца на площадке сопровождается неплохим активом (3,4 очка за игру) и хорошими 3-очковыми бросками. А в матче против "Голден Стейт" Михайлюк показал еще и отличный дриблинг, "уранив" соперника на паркет.

Алина Ягупова (баскетбол)

Достижение года: лучший бомбардир квалификации Евробаскета-2019

Лучший матч: Украина - Болгария

Как закончила 2018-й: вывела сборную Украины на Евробаскет-2019

Женская сборная Украины выполнила главную задачу года - выход на чемпионат Европы (Евробаскет) 2019 года, четвертый раз кряду квалифицировавшись на ЧЕ. Несомненно, это заслуга всей команды "сине-желтых", но даже среди баскетболисток никто не станет отрицать, что это достижение лежит на плечах Алины Ягуповой.

Алина Ягупова (слева) fiba.basketball

Лидер сборной Украины провела сильный год, в итоге став одним из основных "ключей" успеха в квалификации на Евробаскет-2019. Ягупова часто сметала соперниц, пачками набирая очки. Кульминацией здесь стал матч отбора против Болгарии, где Алина набрала 41 очко (полная статистика - 41 очко + 9 подборов + 4 передачи + 3 перехвата + 2 блок-шота)!

Такой темп позволил 26-летнему форварду сразу завоевать лидирующие позиции в списке бомбардиров отбора Евробаскета, в итоге став лучшей - Алина набрала 193 очка (32,2 в среднем за игру, реализовав 54,5 процента бросков). Завоевав такой статус, украинку уже многие считают самой востребованной баскетболисткой Европы.

Кроме этого Ягупова ковала свой успех еще и довольно красиво.