10 лучших спортсменов Украины в 2018 году

За последние годы украинский спорт переживает тяжелые времена, что явно отбросило Украину на многих спортивных фронтах. Но не все так плохо - несмотря на все неурядицы, есть чему и порадоваться.
Да, про Александра Усика или Элину Свитолину в 2018-м говорил почти весь мир - это однозначный прорыв на вершину и топ-звания. Впрочем, хватает и менее резонансных личностей, которые более тихим путем добились также значимых побед, прославивших Украину на международной арене.
OBOZREVATEL подытожил все спортивные события 2018 года, определив 10 самых успешных и лучших спортсменов Украины.
Александр Усик (бокс)
Достижение года: выиграл боксерскую Лигу чемпионов и добыл звание абсолютного чемпиона в тяжелом весе
Лучший бой: против Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской супер-серии
Как закончил 2018-й: победой над британцем Тони Белью и выходом на топ-арену мирового бокса
Украинский чемпион, абсолютный чемпион в первом тяжелом весе, единственный обладатель чемпионских поясов по всем основным версиям (WBA, WBO, WBC, IBF) среди профессиональных боксеров современности - что еще нужно, чтобы отметить Александра Усика?
Александр Усик
2018-й - однозначно год Усика. В прошедшем году крымчанин сделал главный прорыв в своей карьере, объединив все пояса крузервейта (первый тяжелый вес) и открыв для себя дверь в супертяжелый вес. Кроме того, Александр остается непобежденным (16-0, 12КО), демонстрируя отличную технику и мощь на ринге.
Конечно, здесь Усику здорово подвернулась Всемирная боксерская суперсерия (WBCС, аналог футбольной Лиги чемпионов). Победа в турнире над Муратом Гассиевым дала возможность украинцу объединить все пояса в крузервейте и еще больше утвердиться на арене мирового бокса.
Но главное, что триумф в WBCС открыл Усику путь в элиту мирового бокса - осенью команда боксера заключила контракт с одним из ведущих промоутеров мира, британцем Эдди Хирном, который уже начал процесс "запуска" Саши в супертяжелый вес и продвижение на бои с лучшими боксерами мира.
Василий Ломаченко (бокс)
Достижение года: впервые в карьере объединил два пояса в легкой весовой категории - WBA и WBO
Лучший бой: против Хосе Педрасы, где отстоял звание чемпиона мира по версии WBA и завоевал пояс WBO
Как закончил 2018-й: победой над Хосе Педрасой
Хотя Ломаченко и менее раскручен, нежели его друг Усик, но это не мешает ему быть одним из лучших боксеров мира в своей весовой категории. А многие и вовсе без лишней скромности называют Василия "гением современного бокса".
Василий Ломаченко (справа)
2018-й ознаменовался для Ломаченко в первую очередь удачным переходом из второго полулегкого (до 59 кг) в легкий вес (до 61,2 кг). По сути, Василий и не заметил перехода в более тяжелую категорию - техника бокса и идеально продуманная стратегия боя позволили Лому провести два отличных поединка и взять два пояса за год (в добавок еще и чемпионский пояс The Ring).
Ломаченко завершает год в статусе одного из лучших боксеров мира, который уверенно идет к званию абсолютного чемпиона в своей весовой категории.
Элитна Свитолина (теннис)
Достижение года: 4-е место во всемирном рейтинге WTA
Лучший матч: полуфинал Итогового турнира против Кики Бертенс (Голландия)
Как закончила 2018-й: выиграла показательный турнир Open de Caen во Франции
Однозначно один из "топов" Украины, если не самый лучший ее спортсмен в 2018 году - Элина Свитолина сейчас в ударе, заставив уважать украинский теннис на мировой арене.
Элина Свитолина
Впервые за многие годы украинская теннисистка закончила год в авангарде рейтинга WTA, причем аж на 4-м месте! А если вспомнить, что осенью украинка вообще поднималась на 3-ю позицию, то Элине стоит только поаплодировать.
Особенно эффектным у Свитолиной вышел конец официального сезона - победа на Итоговом турнире WTA. В Сингапур Элина ехала в статусе андердога и почти не рассчитывая на победу. Но потом была "история золушки" - уверенно пройденная группа, напряженный полуфинал с голландкой Бертенс (7:5, 6:7(5), 6:4) и триумфальный финал против американки Стивенс.
В целом же Свитолина довольно ровно провела 2018-й, хотя осенью и впала в небольшой кризис. Но после маленькой паузы ей сполна удалось реабилитироваться на Итоговом турнире, а за год добыто 3 титула (кроме Итогового были также победы на турнирах в Брисбене и Дубае). Ну и титул 4-й ракетки мира - это верх достижения, о котором Украина в теннисе пару лент назад только мечтала.
Даяна Ястремская (теннис)
Достижение года: самая молодая победительница турниров WTA среди украинок
Лучший матч: финал турнира в Гонконге
Как закончила 2018-й: получила звание "Лучшая молодая теннисистка WTA"
В женском теннисе Украины нередко появляются новые имена и молодые надежды, но Даяна Ястремская стала best of the best среди них. Победа на турнире WTA в Гонконге, украинский рекорд и признание от WTA - таким вышел 2018-й для Ястремской.
Даяна Ястремская
Если вынести за скобки Элину Свитолину, то именно Ястремская была яркой звездочкой Украины в теннисном мире (особенно во второй половине 2018-го). Немало побеждала и набрала очков в рейтинге и Леся Цуренко, но Ястремская просто ворвалась в мировую элиту тенниса и сделала рывок в топ-60 мирового рейтинга.
Подвигом Ястремской в этом году стала не только победа в Гонконге, где в финале она обыграла 24-й номер рейтинга WTA Ван Цян. Даяна также показала очень смелый и агрессивный теннис, с отличными диагоналями, чего в последние годы так мало в исполнении украинских теннисистов. И пускай у 18-летней спортсменки получалось далеко не все, но ее прорыв и прогресс в 2018-м были просто фантастическими.
What a return from Yastremska! 😲 #PHKTO2018 pic.twitter.com/r01URhDsUO— WTA (@WTA) October 13, 2018
An amazing rally finished with another superb Yastremska winner! 👏😃 #PHKTO2018 pic.twitter.com/FQ1uPkrkXN— WTA (@WTA) October 14, 2018
Руслан Малиновский (футбол)
Достижение года: прогресс в одном из европейских чемпионатов и вызов в сборную Украины
Лучший матч: "Антверпен" - "Генк" в чемпионате Бельгии (2 гола и 1 результативный пас)
Как закончил 2018-й: в топ-3 бомбардиров и ассистентов "Генка", одним из лучших исполнителей стандартов в чемпионате Бельгии
Поначалу Руслана Малиновского в Бельгии воспринимали слабо - далеко не звездный игрок попал в далеко не лучшую команду не топового чемпионата. Но со временем все изменилось - Руслан начал двигаться вверх "семимильными шагами" и закончил 2018-й совершенно иначе, нежели начинал.
Руслан Малиновский
Изначально Малиновскому вроде и нечем похвастаться - играет в Бельгии и не является бесспорным лидером команды. Однако стоит только посмотреть на его путь в 2018-м - от новичка до одного из самых результативных игроков "Генка", "клепающего" отличные голы дальними ударами и со стандартов.
Кроме того, что 25-летний хавбек постоянно повышает свой уровень и статус, так постепенно он становится одним из самых желаемых игроков Европы. Малиновскому уже приписывают интерес от лучших клубов ведущих чемпионатов, и нет сомнений, что в будущем он перейдет в топ-клуб.
Это все подтверждается и признанием на международной арене - в течении года Руслан стал основным в сборной Украины, формируя манеру игры "сине-желтых" в полузащите. Ну а в целом, благодаря голам за клуб и сборную, Малиновский является самым результативным украинским легионером в 10-ке лучших национальных чемпионатов Европы.
Марлос (футбол)
Достижение года: самый результативный игрок "Шахтера" в сезоне 2017/18
Как закончил 2018-й: второй бомбардир "Шахтера" в текущем сезоне
Уже много лет "Шахтер" опирается на бразильцев, и каждый сезон по мере ротации у команды есть свои бразильские лидеры, "делающие погоду" в атаке. В нынешнем году таковым на ряду с Тайсоном был хавбек Марлос.
Марлос
На первый взгляд, лидерскими качествами и игрой выделяется как раз Тайсон. Но это в порядке вещей для Марлоса - он всегда действует "в тени", принося эффективность не только себе, но и партнерам. Именно Марлос в прошлом сезоне стал лучшим атакующим игроком "Шахтера", по системе "гол+пас" сделав 18+11. Тайсона тогда и рядом не было.
Важность Марлоса на поле хорошо ощущается, когда "Шахтер" играет с ним и без него. По сути фланговый игрок на деле берет под контроль и центр поля, остро играя на позиции плеймейкера. Действия Марлоса сразу придают игре дончан разнообразность и вариативность, что существенно увеличивает мощь атаки. Это же было видно, когда натурализованный бразилец выходил и в составе сборной Украины (где на него рассчитывают уже исключительно в центре).
Марлосу уже 30, и закат карьеры не за горами. Но в "Шахтере" по-прежнему тяжело найти замену бразильцу, чтобы не потерять в эффективности игры. Также Марлоса с удовольствием вызывают и в ряды сборной Украины.
Андрей Лунин (футбол)
Достижение года: стал игроком мадридского "Реала"
Как закончил 2018-й: одним из лучших и самых перспективных голкиперов Украины
Конечно, игровая статистика Лунина (особенно во второй половине 2018-го) сейчас не впечатляет - всю осень он провел на скамейке запасных в аренде испанского "Леганеса", сыграв лишь в 4-х матчах. Но стать в 19 лет игроком "Реала", перейдя туда из "Зари", и одним из постоянных голкиперов сборной Украины - у кого еще есть такая биография?
Андрей Лунин
В прошедшем году Лунин стал настоящим феноменом украинского футбола. Сначала сполна раскрылся в "Заре", а затем сделал резкий скачок (невиданный ранее трансфер для "Зари" и УПЛ в целом) - подписал контракт с "Реалом".
Да, сразу в Мадриде Лунину не светило заиграть, но даже в считанных матчах в аренде Андрей показал класс и, как уверенно прогнозируют испанские СМИ, уже заслужил возвращение в первую команду "Реала".
Этим самым Лунин здорово убил ряд устойчивых стереотипов украинского футбола - он не только еще раз доказал, что молодым игрокам нужно стремиться в Европу и выбивать лучшие возможности, но и показал, что в Европу можно уйти из маленькой команды (а не только из "Динамо" или "Шахтера").
Юлия Джима (биатлон)
Достижение года: 1-е место в индивидуальной гонке (15 км) на этапе Кубка мира в Поклюке
Как закончила 2018-й: 20-е место в масс-старте (12,5 км) на этапе КМ в Нове-Место
Биатлонная сборная Украины среди женщин долго держалась в рядах лучших, но в нынешнем году все же начала сдавать позиции. Команде явно нужно обновление, но пока свежей крови нет, а многие борются с индивидуальными проблемами, результаты для украинцев вместе с Еленой Пидгрушной уверенно добывает Юлия Джима.
Юлия Джима
Джима давно является одним из лидеров биатлонной сборной, регулярно принося "сине-желтым" медали. И даже когда в этом году сборная после ухода с поста главного тренера словенца Уроша Велепеца начала пробуксовывать, Джима этого особо и не заметила. Как раз в начале нынешнего сезона Юлия впервые в карьере выиграла отдельную дистанцию (индивидуальную гонку в Поклюке), а на остальных забегах сезона еще 3 раза из 5-ти входила в топ-30.
What a performance by Yuliia Dzhima of Ukraine! 20/20 and that will be the first World Cup victory for the 28 year old. #POK18— IBU World Cup (@IBU_WC) December 6, 2018
Follow the 15km live on https://t.co/Z1cUg2llYh pic.twitter.com/f2DSEKCow0
Святослав Михайлюк (баскетбол)
Достижение года: стал игроком НБА в "Лос-Анджелес Лейкерс"
Довольно давно Украина имела своего игрока в НБА, пробившегося в Америку с просторов украинского баскетбола (Алексей Лэнь не в счет). И только летом 2018-го Святославу Михайлюку удалось переломить "традицию" - украинец стал игроком "Лос-Анджелес" Лейкерс.
Святослав Михайлюк (слева)
Сви (как называют Святослава в США) довольно долго шел к этому успеху, несколько лет проведя в студенческой лига NCAA (и, по мнению некоторых, даже немного пересидел там). Но драфт этого года оправдал все надежды и амбиции Михайлюка - его взяли сами "Лейкерс", причем в одну трансферную кампанию вместе с Леброном Джеймсом.
Поначалу было много разговоров, что Святослав не останется в ЛА и уйдет в аренду, но украинец остался. Да, пока доверия 21-летнему защитнику не так и много (в среднем по 10,8 минут за игру по состоянию на 26 декабря), но каждое появление украинца на площадке сопровождается неплохим активом (3,4 очка за игру) и хорошими 3-очковыми бросками. А в матче против "Голден Стейт" Михайлюк показал еще и отличный дриблинг, "уранив" соперника на паркет.
Алина Ягупова (баскетбол)
Достижение года: лучший бомбардир квалификации Евробаскета-2019
Лучший матч: Украина - Болгария
Как закончила 2018-й: вывела сборную Украины на Евробаскет-2019
Женская сборная Украины выполнила главную задачу года - выход на чемпионат Европы (Евробаскет) 2019 года, четвертый раз кряду квалифицировавшись на ЧЕ. Несомненно, это заслуга всей команды "сине-желтых", но даже среди баскетболисток никто не станет отрицать, что это достижение лежит на плечах Алины Ягуповой.
Алина Ягупова (слева)
fiba.basketball
Лидер сборной Украины провела сильный год, в итоге став одним из основных "ключей" успеха в квалификации на Евробаскет-2019. Ягупова часто сметала соперниц, пачками набирая очки. Кульминацией здесь стал матч отбора против Болгарии, где Алина набрала 41 очко (полная статистика - 41 очко + 9 подборов + 4 передачи + 3 перехвата + 2 блок-шота)!
Такой темп позволил 26-летнему форварду сразу завоевать лидирующие позиции в списке бомбардиров отбора Евробаскета, в итоге став лучшей - Алина набрала 193 очка (32,2 в среднем за игру, реализовав 54,5 процента бросков). Завоевав такой статус, украинку уже многие считают самой востребованной баскетболисткой Европы.
Кроме этого Ягупова ковала свой успех еще и довольно красиво.
Iagupova takes it coast-to-coast and get fancy 🔥! #EuroBasketWomen@UkrBasket 🇺🇦— #EuroBasketWomen (@EuroBasketWomen) November 21, 2018
📺 https://t.co/PBJmJBOgqj
📝 https://t.co/LebMWKR9jh pic.twitter.com/2zIorQLzr9
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