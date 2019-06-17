"10 лет в "Динамо", бред": Хачериди категорично высказался о переходе в "Шахтер"

Бывший защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди опроверг слухи о своем переходе в донецкий "Шахтер".

По словам 31-летнего футболиста, который последний сезон провел в греческом ПАОКе, его трансфер в стан "горняков" невозможен.

"Не знаю, кто это пишет. Читаю все в интернете. То жена скажет, то друг скинет. Это все бред. Я отдал 10 лет "Динамо". Переход в "Шахтер" невозможен. Где продолжу карьеру? Будут варианты, буду изучать. Пока ничего не могу сказать", – цитирует Хачериди "Динамомания".

Евгений Хачериди ФК Динамо

Отметим, что президент киевского "Динамо" Игорь Суркис в одном из интервью заявил, что готов был продать "Шахтеру" Хачериди за 22 миллиона евро.

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