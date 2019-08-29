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10 лет "Донбасс Арене": как сейчас выглядит стадион "Шахтера"

3.1т Читать материал на украинском

Ровно 10 лет назад появилась одна из главных достопримечательностей Донецка — 29 августа 2009 года была открыта "Донбасс Арена".

Стадион, который когда-то называли одним из лучших в Европе, влачит жалкое существование в столице так называемой ДНР, превратившись в памятник прошлой мирной жизни. OBOZREVATEL предлагает читателям увидеть, в каком состоянии находится арена теперь.

10 лет "Донбасс Арене": как сейчас выглядит стадион "Шахтера"

Кадры из видео "Министерства информации ДНР"

10 лет "Донбасс Арене": как сейчас выглядит стадион "Шахтера"

Кадры из видео "Министерства информации ДНР"

10 лет "Донбасс Арене": как сейчас выглядит стадион "Шахтера"

vk.com

10 лет "Донбасс Арене": как сейчас выглядит стадион "Шахтера"

vk.com

10 лет "Донбасс Арене": как сейчас выглядит стадион "Шахтера"

vk.com

10 лет "Донбасс Арене": как сейчас выглядит стадион "Шахтера"

Кадры из видео "Министерства информации ДНР"

10 лет "Донбасс Арене": как сейчас выглядит стадион "Шахтера"

Кадры из видео "Министерства информации ДНР"

10 лет "Донбасс Арене": как сейчас выглядит стадион "Шахтера"

Кадры из видео "Министерства информации ДНР"

10 лет "Донбасс Арене": как сейчас выглядит стадион "Шахтера"

Кадры из видео "Министерства информации ДНР"

10 лет "Донбасс Арене": как сейчас выглядит стадион "Шахтера"

Кадры из видео "Министерства информации ДНР"

10 лет "Донбасс Арене": как сейчас выглядит стадион "Шахтера"

Кадры из видео "Министерства информации ДНР"

10 лет "Донбасс Арене": как сейчас выглядит стадион "Шахтера"

Кадры из видео "Министерства информации ДНР"

10 лет "Донбасс Арене": как сейчас выглядит стадион "Шахтера"

Кадры из видео "Министерства информации ДНР"

10 лет "Донбасс Арене": как сейчас выглядит стадион "Шахтера"

Кадры из видео "Министерства информации ДНР"

10 лет "Донбасс Арене": как сейчас выглядит стадион "Шахтера"

Кадры из видео "Министерства информации ДНР"

Новости
"Как в Припяти": житель Донецка показал состояние "Донбасс Арены" после 5 лет войны

Как сообщал OBOZREVATEL, в "ДНР" признали состояние "Донбасс Арены", отмечающей 10-летний юбилей, аварийным.

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Место
Украина Донецк
Тег
Донбасс Арена
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Махов Макс
Махов Макс
Дамбас-Арена! Гордость рышпублики! Теперь каждый Казел Ростова и Белгорода, может свободно пощипать травку на поле. Не то что, при биндерах! Бгггггаааа
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