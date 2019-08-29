10 лет "Донбасс Арене": как сейчас выглядит стадион "Шахтера"

Ровно 10 лет назад появилась одна из главных достопримечательностей Донецка — 29 августа 2009 года была открыта "Донбасс Арена".

Стадион, который когда-то называли одним из лучших в Европе, влачит жалкое существование в столице так называемой ДНР, превратившись в памятник прошлой мирной жизни. OBOZREVATEL предлагает читателям увидеть, в каком состоянии находится арена теперь.

Кадры из видео "Министерства информации ДНР"

Кадры из видео "Министерства информации ДНР"

vk.com

vk.com

vk.com

Кадры из видео "Министерства информации ДНР"

Кадры из видео "Министерства информации ДНР"

Кадры из видео "Министерства информации ДНР"

Кадры из видео "Министерства информации ДНР"

Кадры из видео "Министерства информации ДНР"

Кадры из видео "Министерства информации ДНР"

Кадры из видео "Министерства информации ДНР"

Кадры из видео "Министерства информации ДНР"

Кадры из видео "Министерства информации ДНР"

Кадры из видео "Министерства информации ДНР"

Как сообщал OBOZREVATEL, в "ДНР" признали состояние "Донбасс Арены", отмечающей 10-летний юбилей, аварийным.

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