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10-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание и где смотреть

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Матчи десятого тура украинской Премьер-лиги пройдут с 28 по 30 сентября. Центральным противостоянием тура станет поединок между львовскими "Карпатами" и донецким "Шахтером".

По традиции матчи чемпионата Украины в прямом эфире покажут каналы ZIK, УНИАН, "Футбол 1" и "Футбол 2". Вашему вниманию полное расписание тура.

Премьер-лига. 10-й тур

28 сентября (Пятница)

19:00. "Карпаты" - "Шахтер", ZIK
Львов, стадион "Украина"
Главный арбитр: Виктор Копиевский

29 сентября (Суббота)

14:00. "Олимпик" - "Александрия", "Футбол 2"
Киев, стадион "Динамо" им. В. Лобановского
Главный арбитр: Анатолий Абдула

Новости
"Динамо" обыграло в гостях "Мариуполь"

30 сентября (Воскресенье)

14:00. "Десна" - "Ворскла", "Футбол 1"
Чернигов, стадион им. Ю. Гагарина
Главный арбитр: Александр Омельченко

17:00. "Черноморец" - "Мариуполь", "Футбол 1"
Одесса, стадион "Черноморец"
Главный арбитр: Виталий Романов

17:00. "Заря" - "Львов", УНИАН
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Дмитрий Кутаков

19:30. "Арсенал-Киев" - "Динамо", "Футбол 1"
Киев, стадион "Динамо" им. В. Лобановского
Главный арбитр: Николай Балакин

Как сообщал OBOZREVATEL, Игорь Суркис рассказал, почему не уволил тренера "Динамо" Александра Хацкевича.

Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Тема
Премьер-лига Украины
Место
Украина
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